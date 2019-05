Arvamus Rektorid, jätke üliõpilaste lõpuaktused rahule! Ülikoolide lõpuaktuste ärajätmisega ähvardamine vastusammuna valitsuse otsusele teadusraha osas tähendaks ülikoole lõpetavate tudengite põhjuseta karistamist. Priit Hõbemägi Jaga

0

Kuula Priit Hõbemägi on Tallinna Ülikooli Balti Filmi, Meedia, Kunstide ja Kommunikatsiooni Instituudi ajakirjanduse õppekava lektor ja kuraator. Foto: Tiit Blaat

Lugesin Postimehest teaduskoja liikme Andi Hektori sõnu, justnagu kavatseksid Eesti ülikoolide rektorid oma koosolekul arutada ülikoolide lõpuaktuste ärajätmist protestina valitsuse otsusele mitte suurendada teaduse rahastamist varem lubatud määral. See on erakordselt halb mõte. Loodan, et tegu on mingi eksitusega või kui ei ole, siis sureb idee sama kiiresti nagu sündis.

Tallinna Ülikooli Balti Filmi, Meedia, Kunstide ja Kommunikatsiooni Instituudi ajakirjanduse õppekava lektori ja kuraatorina olen kategooriliselt vastu õppeprotsessi rakendamisele poliitilise mõjutamise vankri ette. Üliõpilased on läbinud stuudiumi, enamus sai hakkama määratud aja jooksul, mõni on kauem vaeva näinud. Viimane pool aastat on pingeliselt koos juhendajatega tegeletud bakalaureuse- ja magistritöödega, mis paljudes koolides ka juba ära kaitstud. Diplom käes - milline ausalt ära teenitud rõõm!

Lõpuõhtud on planeeritud (proovige ülikoolide lõpetamiste ajal mõnesse Tallinna restorani kohta saada – see on lootusetu!) ja lõpukleit või ülikond võibolla ostetud. Nüüd kujutage ette, et korraga teatab rektoraat - noored, mingit pidulikku lõpetamist teil ei tule, lõpuaktus jääb ära, sest meil on siin valitsusega kanakitkumine pooleli! Bad luck!

Lugupeetud rektorid, vaadake endale südamesse! Kas te tõesti tahate paljude noorte inimeste täiskasvanu ellu astumise ühe tähtsaima hetke - ülikooli lõpuaktuse koos kõrghariduse omandamist tõendavate diplomite piduliku kätteandmise ning õppejõudude ning üliõpilaste vastastikuste kõnede pidamisega prügikasti visata, lühiajalise poliitilise kasu nimel? Ja siis loota, et see pettumus ei pöördu teie poolt juhitavate ülikoolide vastu?