Riigireform: ideed, mida ei saa edasi jutustada, leiavad vähe toetajaid

Ülikoolides, teadusasutustes, sõpruskondades, ajalehtedes, kõnekoosolekutel ja kus iganes veel algasid arutelud, mida see isemajandav Eesti siis õigupoolest teeb, kuidas isemajandamine käib ja kuidas sellist riiki valitseda. Sellist kogu rahvuse intelligentsi hõlmavat arutelu ei olnud mujal Nõukogude Liidus ega ka mujal Ida-Euroopas. Võimalik, et just sellepärast suutis reformide järgne Eesti turumajanduse ja õigusriigi välja arendada kiiremini kui paljud teised.

Istungite protokollija on mitmelgi korral ilusa käekirjaga ja hariliku pliiatsiga protokollide servale lisanud küsimärke ning küsimusi, et mida siis ikkagi otsustati. Selliseid märkusi Toome valitsuse materjalidega seoses eriti ei leia. Tempo oli kõva, aga otsustamiseks toodud ideed ei olnud kirja pandud eelmisel õhtul, vaid paljuski hoopis varem. Juba 1987. aasta augustis kutsus tollase majandusministeeriumi ehk Plaanikomitee osakonnajuhataja Edgar Savisaar kokku seltskonna majandusinimesi, et arutada, kuidas Gorbatšovi ideid rakendada Eestis. Tolles meeskonnas oli palju tublisid inimesi, kuid suurde ajalukku on läinud Edgar Savisaar, Siim Kallas, Tiit Made ja Mikk Titma, kes andsid oma allkirja ajaleheartiklile „ETTEPANEK: Kogu Eesti NSV täielikule isemajandamisele“, mis ilmus ajalehes Edasi 27. septembril 1987.

Ühe ettekande tarvis oli mul mõni aasta tagasi vaja lugeda Edgar Savisaare valitsuse koosolekute protokolle. Savisaar juhtis viimast Nõukogude Eesti valitsust, mis tegutses 3. aprillist 1990 kuni 29. jaanuarini 1992. Kaustasid avades selgus, et 1990. aasta kaustas on ka Indrek Toome juhitud valitsuse koosolekute protokollid. Osa kahe valitsuse teemasid olid samad. Mõlemad jagasid auto ostmise lubasid ja eraldasid valuutat. Kuid protokollid tõid esile ka märgatava erinevuse – 1990. aastal ametisse asunud valitsus hakkas suure hoolega kinnitama uute ametiasutuste põhimääruseid, hindama valdkondade strateegiaid ja mida iganes veel. Uus valitsus lõi uut riiki ja muutis riigi valitsemise korda.

EESTI RIIGIREFORM 2018. Mõni nädal tagasi esitas Riigireformi Sihtasutus valitsusele ülipõhjaliku riigireformi kontseptsiooni. Sihtasutuse lõid eelmise aasta kevadel kakskümmend kaheksa ettevõtjat, neist kakskümmend seitse meest ja üks naine. Lugesin kontseptsiooni läbi. Ja siis veel korra ja siis mõne aja pärast uuesti. Juba esimeses lauses on kaheksateist sõna ja järgmises juba kolmkümmend neli. Eks igaüks kirjutab nii, nagu on harjunud – teksti põhiautorid on ju Eesti tippjuristid Kristel Urke, Rait Maruste ja Jüri Raidla. Seda teksti on raske lugeda ja võimatu edasi jutustada. Juriidiline keel peabki olema täpne. Kahju ainult, et need ideed, mida ei saa edasi jutustada, leiavad endale vähe toetajaid.

Analüütiline mõistus lööb numbrid kokku ja näeb, et me varsti lihtsalt ei jaksa nii tüsedat valitsemist toita. Nii et Riigireformi Sihtasutus ajab väga õiget asja! Kuid kas riigireform on üldse nende suurte teemade seas, millest ühiskond praegu räägib?

Seda teevad ametnikud ja poliitikud ning kuna ajakirjandus jälle kirjutab palju ametnikest ja poliitikutest, siis jääbki meile mulje, et riigireform on suur teema, millest kõik räägivad. Aga kas see teema on ka kunstis ja kirjanduses? Midagi on olemas poliitilise satiiri valdkonnast – näiteks teleseriaal „Riigimehed“ ja mõned NO99 suurlavastused. Kuid see on ka kõik. Valitsemise valu ja vaeva mõtestamine pole kirjanduses täna mingi oluline teema. Ja mis pole kirjanduses jutuks, pole tavaliselt ka ühiskonnas oluline teema.