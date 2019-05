Arvamus Silmaklapid ja hirm muutuse ees Mida aeg edasi, seda enam mulle tundub, et Eesti poliitikas ja avalikus väitluses, samuti osas peavoolumeedias on silmaklappide aeg. Priit Hõbemägi Jaga

Priit Hõbemägi

Vastavalt varem valitud positsioonile toimub kaevikusõda, kus järjekordse väljaande, pressiteate, artikli, saate või muu üllitise avaldamine on nagu katse mööda porist lahinguvälja rünnakule minna, mis aga vastase poolt kohe uuesti maha surutakse. Nagu esimese maailmasõja ajal Prantsuse ja Saksa rindel. Isegi roosakad mürgipilved roomavad aeglaselt mööda võitlusest laastatud maastikku, pannes ohvreid kopsutükke köhima või võttes nägemise, samas õhutades looma aina uusi võitlevaid teoseid, mille ainus eesmärk on lõpuks ometi uskmatute silmad avada. Lõppu pole näha, see kõik on täiesti ära tüüdanud ja tekitab tüdimust ja vastikust. Varem või hiljem avaldub see meediatarbimise viiside muutumises, sest keegi ei suuda ega taha pikka aega elada mürgiste ja kõrgendatud tunnete tsoonis, välja arvatud need, kellele see on igapäevane töö.

Samal ajal elatakse kusagil mujal Eestimaal – loomulikult – tavalist igapäevast elu. Käiakse tööl, ooda­takse suve, kirutakse külma ilma, kasvatatakse lapsi ja plaanitakse suvist puhkust. Üks erinevus siiski on – tunnetuslikult on planeerimise horisont hiilinud väga lähedale. Viie ja kümne aasta taha plaane teha tundub utoopiline. Isegi paar aastat ettepoole on kauge tulevik. Parem piirduda palju lühema tsükliga – näiteks kolme-nelja kuuga. Siis vaatame jälle, kuis asjad on ja mis edasi saab. Sest midagi on õhus.

Jah, tegelikult saavad ka poliitikud ja meedia aru, et õhus midagi on. Siiski ei käsitle nad seda ausalt, vaid läbi omakasupüüdliku poliitilise filtri. Seal on miski, millel ei ole veel nime, aga mis on kohal, seda on juba tunda. See „miski“ on muutus, millele on esialgu võimatu nime anda. Mõned lokaalsed variandid siiski on – Brexit, Donald Trump, AfD, Rootsi Demokraadid, EKRE, des gilets jaunes jne, kuid need on vahutordid, mitte hiidlaine ise. Kellele iseseisvus, kellele ike, nagu ütles kommunist Viktor Kingissepp Eesti Vabariigi kohta.