Karin Paulus on kunstiteadlane ja kriitik. Tiit Blaat

Eesti linnade ja kopsakamate külade tanumaid kiputakse ikka kampaania korras kaunistama. Tallinnas hääletatakse pinkide ja prügikastide kujunduslahendusi, võõbatakse pesakaste trikoloorikarva (mõistagi mitte lindude vajadusi silmas pidades), valitakse rattateede ja hoidikute ehitamise asemel rattasõbralikke ettevõtteid. Soovimatust tegeleda populismi kõrval asja endaga ilmestab pärmina paisuva pealinna Tallinna koduleht, kus linnakujunduse sektsioonis on süsteemse lähenemise asemel viide linnakujunduse õigusruumi analüüsile, reklaamide paigutusele, maksustamisele ja konkurssidele; väikevormide puhul aga soovitakse kontakteeruda seni nähtamatuks jääda soovinud linnadisaineri Urmas Kaldaruga.

SÜGIS 2018: Tammsaare pargi pink. Karin Paulus