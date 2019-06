Tarmo Noop: meid ei saa süüdistada ette antud reeglite järgi käitumise eest

A. Le Coq järgib oma toodete tootmises väga selgelt ette antud reegleid ja seadusi.

Lahjasid segujooke ehk kokteile saab valmistada igasuguse alkoholi baasil. Kui kokteile tehakse ainult piirituse baasil, st destilleeritud toorainest, maksustatakse see tollikoodi 2208 järgi (kange alkohol). Kui neid valmistatakse naturaalse (puuvilja)veini või õlle baasil, maksustatakse need koodi 2206 järgi (muud kääritatud joogid). Kui neid tehakse kääritatud joogi ja piirituse seguna, sõltub nende maksustamine lõpptoote iseloomust (kas 2208 või 2206).

A. Le Coq valmistab kõik oma kokteilid 100% ainult puhta õunaveini baasil. See tähendab, et me ei töötle õunaveini artiklis mainitud viisil, kus baastooraine muudetakse klassikalise piirituse sarnaseks, ega lisa kokteilidesse juurde kanget alkoholi vms. Seetõttu pole nende kokteilide puhul seaduse järgi muud võimalust kui maksustada need koodi 2206 järgi. Kogu kokteilis olev alkohol tuleb õunaveinist ja kõik komponendid on märgitud toote pakendile.

Seetõttu leiame, et meid ei saa süüdistada seadusekuulekuse ja ette antud reeglite järgi käitumise eest.

Artiklis kirjutatakse veel, et A. Le Coqi emafirma maksimeerib Eestis oma kasumit ja viib selle maksude maksmist vältides Eestist välja. Viimase 10 aastaga on A. Le Coq eraldanud kogu Eesti toiduainetööstuse suurima dividendimaksjana oma omanikele üle 109 miljoni euro dividende, tasudes selle pealt kõik riiklikud maksud. Seega on äärmiselt ebaõiglane väita, et A. Le Coq tegeleb maksude vältimiseks raha Eestist välja viimise skeemiga.