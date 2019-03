Teadusraha jagamist ei tohi allutada vaid koostööle ettevõtlusega

Viimane argument, mis räägib teadlaste autonoomia kasuks, on vana sokraatiline „teadmine, et me kõike ei tea“. Teadus täidab siin üht nišši, mida vaba turg või riigiteenistus nii hästi teha ei suuda. Teadus on koht, kus saab tähelepanu pöörata teemadele, mille jaoks muud sotsiaalset või majanduslikku tellimust ei ole, võimalus uurida asju, mille olulisust me veel ei tea, aga mis võivad osutuda ülitähtsaks. Tuletagem meelde, et saksa amatööridest putukakorjajate tähelepanekud ­putukate biomassi vähenemise kohta viisid laiemate uuringuteni, kus vaadeldakse intensiivse põllumajanduse, linnastumise ja kliimamuutuste mõju ökoloogiliste süsteemide elujõulisusele. Kuigi esialgset uuringut on põhjalikult kritiseeritud, ei kahtle teadlased üldiselt, et inimeste surve elusloodusele on dramaatiliselt kasvanud. See on eksistentsiaalse kaaluga asjaolu, mida aastakümneid lihtsalt ei märgatud. Putukakaasus näitab ühelt poolt, kui tõsiselt tuleb võtta kodanikuteadust. Teiselt poolt aga seda, et teaduse ühiskondlik tähtsus tuleb just ruumist uurida asju, mille majanduslikku kasu ei pruugi olla võimalik enne uurimist sõnastadagi.