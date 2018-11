Foto: pianodiaphragm / Shutterstock.com



Paul Pällin on IT-ettevõtja, kes arendab tehislikke meeli inimestele. Erakogu

Kui räägitakse ­tehisintellektist (ingl AI ehk artificial intelligence), siis ehk kangastub arvuti, mis suudab kõike sedasama mida inimene, aga veidi paremini. Kuigi selleni on veel hulk aastakümneid minna, on ometi turundussõnumid juba praegu täis juttu, kuidas värskeim tehisintellekt telefonis, kõlaris, veebi­leheküljel või külmkapis on meie teenistuses. Kes siis eksib ja kes valetab?

Ühest küljest on kindlasti tegu haibiga. See, mida täna turundatakse AI ehk tehisintellektina, oli veel paar aastat tagasi tuntud masinõppena, enne seda big data’na, veelgi varem statistilise analüüsina. Kas tõesti on tänapäeva tehisintellekt lihtsalt reklaami poolt ülekullatud vanaaegsed algoritmid? Mitte täiesti. Mingis mõttes on tänapäeva tehisintellekt hästi treenitud hiir. Kui klassikalisi arvutiprogramme kirjutades annavad inimesed ette ühemõttelised instruktsioonid, siis tehisintellekti loomine käib teisiti. Justkui võtaks vastsündinud hiirepoja, paneks ta kinnisesse kasti ning ainsa sisendina näitaks kompuutertomograafi pilte. Kui ta õigesti ära arvab, kas pildil on vähkkasvaja või mitte, saab ta süüa. Need pildid on kõik, mida hiir maailmast teab. Vähi äratundmisest saab tema elu mõte ja ellujäämisstrateegia, sinna kulub kogu tema aju ressurss. Selle tulemusel suudab hiir vähki paremini diagnoosida kui ükskõik milline inimdoktor (AI juba suudab). Hiir lihtsalt seetõttu, et tänapäeva AI ajumaht on heal juhul sarnane hiire omaga ning sarnane on ka infotöötlusloogika (närvivõrgustikud).