Tõnis Palts: suhtume lätlastesse üleolevalt, aga tegelikult tõmbavad nad meil igal sammul naha üle kõrvade

Kord olevat Hansapangas lätlaste ja eestlaste keskastme juhtide suveüritusel kaks eesti mänedžeri sattunud õlut rüüpama koos sama laua taha istunud lätlasest kolleegiga. Nagu ikka, jõuti ka inimlike teemade juurde. Eestlased mainisid jutu sees ka lätlaste kuut varvast, just nagu täiesti kõigile teada olevat fakti. Lätlane vastu, et mehed – see on ju nali. Eestlased omakorda mõelnud, et lätlane teeb nalja, et see on nali. Lõpuks tõestuseks võtnud lätlane meeleheites jala paljaks. Eestlased vaadanud kohkunult üksteisele otsa ja üks neist pomisenud vaikselt teisele eestlasele: „Värdjas?“ Meiegi oleme kogu aeg lätlasi hinnanud üleolevalt ja kuulujuttude põhjal. Tegelikult tõmbavad nad vaikselt igal sammul meil naha üle kõrvade. Kuidas? Aga vaat niimoodi:

1. Raudteetransiidiga. Kuni nn pronksiööni vedas Eesti Raudtee Venemaalt kaupu ligi 50 miljonit tonni aastas. Siis aga ütles peaminister Andrus Ansip, et Tõnismäel on maetud pronkssõduri alla vaid paar vene pätti. Tule taevas appi! See oli teise rahvuse pühapaik, kelle peaminister ka Ansip oli. Asja oleks saanud lahendada kultuurrahvastele kohasemalt ja kümnel muul viisil.

Tegevuse tulemuseks oli lõpuks raudteetransiidi viiekordne vähenemine. Ansiplased seletasid, et see juhtus, kuna Venemaa tahtis kaupu oma sadamatesse juhtida ja Ansipi valitsuse käpardlikkus ei puutu asjasse. No mis jama! Läti transiit pärast seda pigem suurenes. Me kaotasime lätlastele sisuliselt kümneid tuhandeid töökohti ja kindlasti sadu miljoneid maksutulu. Kahjuks see rong on nüüd läinud.