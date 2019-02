Torm Eesti kaitsetööstuse veeklaasis

Kvaliteeti saab aga tagada vaid väga heade inimestega, kes teavad ja oskavad. See on põhjus, miks Milrem LCM on ajapikku ehitanud endale Eesti ühe parima meeskonna, kui asi puudutab kaitseväe tehnikat või relvastust. Ilma sisuliste sõjandusalaste teadmisteta ei oleks meil aga võimalik kaitseväelastega sama keelt rääkida ja nende muredest aru saada. Mis omakorda viiks selleni, et kaitsevägi ei saaks piisavalt kvaliteetset teenust ning oleks võrreldav olukorraga, kus restoran üritaks oma külastajatele pakkuda süüa ilma ühegi kokata köögis.

Üks peamisi süüdistusi on, et endiste kaitseväelaste kasutamine kaitsetööstuses loob ettevõtetele eeliseid. See väide oleks õige, kui juhtumisi enamikes tõsistes Eesti kaitsetööstusettevõtetes poleks asjad samamoodi. Meeskonna kujundamisel oleme ju kõik võrdses seisus. Endiste kaitseväelaste kasutamine on täiesti loomulik ka mujal maailmas, kus peale edukat karjääri jõustruktuurides ei lase ühiskond väga spetsiifilisel militaarteadmisel kaotsi minna, vaid suunab selle tootlikku kasutusse tööstuses.

Lühike vastus on, et monopolidest on Eestis asi väga kaugel ning kogu praegune meediakõmu on ülepaisutatud ning hõbemedaliga jäänud konkurentide lobitöö tulemus, mis on seotud paari käimasoleva hankega.

Kuidas on juhtunud, et olematust kaitsetööstusest oleme väidetavalt jõudnud monopolide tekkeni?

Eelmisel nädalal ilmus aga Eesti Ekspressis lugu sellest , kuidas konkurendid kardavad, et ühest Eesti kaitsetööstusettevõttest – Milrem LCM-ist – saab kaitsetööstusturul monopol. Lisaks oli pühapäeval eetris raadiosaade „Olukorrast riigis“, kus Ahto Lobjakas ja Andrus Karnau väitsid muuhulgas, et olukord kaitsehangetega on rööbastelt maha sõitmas just tänu Milremi sugustele ettevõtetele, kes on omandamas liiga suurt mõjuvõimu.

Kes kontrollib hankijat?

Kaitsevaldkonna kohta laiemalt on käibel rahvapärimus, et see on üleni saladustega kaetud maailm, kuhu kõrvaltvaataja silm ei pääse ning kõrv ei kuule. Seetõttu ollakse varmad tegema järeldust, et küllap see on üks korruptiivne valdkond, kuna keegi ju ei kontrolli, mis toimub.

Igav tõde on see, et riigisaladus, millele ligipääs on tõepoolest riigisaladuse lubadega piiratud, moodustab vaid väikese osa kogu infohulgast, mida kaitsevaldkonnas toodetakse ja edastatakse. Ka kaitsetööstus pole siin erand ning valdav osa kaitsetööstuse tegemisi on maksimaalselt asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud info.

Mitmed meie konkurendid tegelevad töökodade ehitamise asemel rohkem vahendustegevuse, lobitöö või sotsiaalmeedia kaudu konkurentide mustamisega,

Riigikaitselised hanked on aga samamoodi reguleeritud, kui isegi mitte rohkem, nagu kõik ülejäänud riigihanked. Mingit omaloomingut ühel hankespetsialistil siin ei ole, keerukas kooskõlastamissüsteem tagab mitu ringi kontrolli enne, kui hange asutusest välja jõuab.

Kontrolliorganid, näiteks Riigikontroll või Kaitsepolitseiamet, pääsevad sellisele infole, vajaduse korral ka riigisaladusele, kenasti ligi.

Seega, kui püstitada küsimus, kes kontrollib kaitsevaldkonna hankijaid, siis on vastus teada ja süsteem toimiv. Lisaks väidan, et kaitsetööstus on üks läbipaistvamaid ning kontrollitumaid majandusharusid üldse ning hankijaid või kaitsetööstureid ei viida tihti käeraudades minema mitte seetõttu, et keegi ei kontrolli, vaid just pideva ennetava kontrolli tõttu.

Tegelik probleem on, kes suudab sisuliselt hinnata kaitseväe sõjalisi nõudeid, kuna militaarmaailm on niivõrd spetsiifiline, et seal ei piisa ainult juurdepääsust salastatud dokumentidele, vaid vaja on teema sisulist valdamist. See on aga eraldi teema.

Kas Milrem LCM on monopol?