Vaadates täna eri eluetappides olevaid inimesi ja joonistades sellest n-ö elukaare, tuleb välja, et mida vanemaks saab Eestis inimene, seda kehvemini tal eeldatavalt läheb. Lapse sünni hetk on rahaliselt üle kallatud. Lisaks riigi toetustele panevad sel hetkel õla alla kohalikud omavalitsused ja sageli ka tööandjad. Lapse­eas ja töötamise ajal on inimeste vaesusrisk väike. Mõningane hüpe ülespoole on noorte inimeste, ilmselt (kõrgkooli) õppurite ja tööturule sisenejate seas. Laste sünnid ­vaesusriski ei suurenda, kuniks lapsi kasvatab kaks vanemat. Eeldades, et tervisehädad kimbutavad pigem elukaare teises pooles ning siis on ka raskem tööd leida, hakkab vaesus kasvama – riskideks on töötus või tervisekadu –, ning hüppab kõrgele pensioniea saabudes ning troonib suurtes kõrgustes vanas eas üksi elades.

Euroopa Komisjon heidab Eestile ette suurt vaesust, miinimumhüvitiste ebapiisavust ning hüvitiste vähest mõju vaesuse vähendamisele. Enim soovitatakse tähelepanu pöörata eakate ja puuetega inimeste vaesuse vähendamisele. Aga kes on siis Eestis vaesed? Suhtelise vaesuse piir on 523 eurot (esimese leibkonnaliikme kohta). Esikoha eest vaesuse pingereas võistlevad töötud ja eakad. Järjest paremini läheb lastega peredel, kelle vaesus on Eesti kontekstis pigem väike, ELis vaadatuna keskmisel tasemel. Erandiks on üksikvanemad, kelle vaesuse näitaja tegi 2017. aastal suure hüppe ülespoole ja seda vaatamata riigipoolse elatisabi maksmise rakendumisele.

Eesti suhteline vaesus 2017. aastal oli 22,6 protsenti, avaldas statistika­amet möödunud detsembris. Suhteline vaesus näitab, kui paljude inimeste sissetulek on teistega võrreldes nii palju madalam, et nad ei saa eeldatavalt teistega võrdselt ühiskonnaelus osaleda.

47,5 protsenti eakatest elas 2017. aastal Eestis suhtelises vaesuses, aasta varem 42 protsenti. Euroliidu riikidega võrreldes (2016. aasta andmed) on Eesti eakate vaesuse osakaalus esikohal. Kui pension aitab püsida vaesuspiirile enam-vähem lähedal, siis kõige halvemas olukorras on töötud, kelle vaesus on üle 50 protsendi. Põhjuseks on ebapiisava suurusega toetused, aga rohkem veel nende kättesaamatus – pooled töötud ei saa mingit toetust. Töövõimereform on pisitasa parandanud tööealiste puudega inimeste toimetulekut ja vähendanud nende vaesuse näitajaid. Lapsetoetuse tõus 19 eurolt 60 euroni ja lasterikka pere toetus on vähendanud laste suhtelist vaesust. Eesti panustab lastesse rahaliselt palju, aga mitte kõige efektiivsemal moel. Suur osa sellest rahast läheb hästi toimetulevatele väikelapse vanematele.

Eesti vaesust käsitlev arengukava vaatab eri sihtgruppe ja seab eesmärke üksnes minimaalse tarbimise ehk absoluutse vaesuse seisukohalt. Absoluutne vaesus on meie enda leiutatud ja paika pandud vaesuspiir. Eakatest on (absoluutses) vaesuses üksnes 1,5 protsenti, laste vaesus on praktiliselt elimineeritud, veidi rohkem on seda töötute hulgas. Absoluutse vaesuse piir on asetatud vaid 207 euro peale. Seega 210 euroga ära elama pidav inimene vaene ei ole ja nurisema ei peaks. Polegi üllatav, et laste absoluutse vaesuse tase on niimoodi mõõtes madal, veel madalam on pensionäride absoluutse vaesuse tase.

Ehkki Keskerakond ja sotsiaaldemokraadid on retoorikas ebavõrdsuse vähendamise poolt, on suhtelise vaesuse näitajad hoopis suurenenud ja ebavõrdsus viimastel aastatel kasvanud. Tulumaksureformi tulemused vaesuse näitajates veel ei kajastu, aga suurt efekti sealt tulemas ei ole.

Vastupidises suunas toimib vanemahüvitise reform, mis soosib senisest veel enam kõrge sissetulekuga lapsevanemaid. Kui varem säilitas paljukiidetud vanemahüvitis senise tulude jaotuse, siis eelmisest aastast maksab riik märksa heldemalt juurde ka neile vanematele, kellel on jätkuvalt olemas töötasu ja kes tulevad vägagi hästi toime. Riigil on vabad käed kujundada sotsiaalpoliitikat ja otsustada, kellele ja kui palju ümber jagada. Eesti ei taha hästi jagada oma majandus- ja palgakasvu ümber, eriti eakatele. Hiljuti riigikogus heaks kiidetud pensionireform hoiab ära selle, et paarikümne aasta pärast oleks Eestis massiliselt üliväikese sissetulekuga pensioniealisi. Aga jõukaks see reform pensionäre ei tee. Seevastu lastega seotud nunnuteemadele ei julge keegi vastu vaielda ega ka liigset priiskamist ohjata.