Varro Vooglaid ja tüdrukute räppduo HekdÏk kultuurisõjas

Teisest uksest aga siseneb laulus mainitud Varro Vooglaid ja lahendab selle olukorra, teeb Hekdïku laulust omadel tingimustel sündmuse. Põhjus, miks ta seda just nii teeb, tuleneb faktist, et me oleme sõjas – kultuurisõjas, mille ta ise ja tema sihtasutus paari aasta eest minusuguste vastu välja kuulutas. Ja igasuguste sõdade võitmiseks läheb vaja ka propagandistlikku mõõdet, näiteks tsiviilohvreid. Nii öeldigi meile (koos perekonnapildiga), et kogu see paks kultuurkiht ansambli Hekdïk ja nende laulu ümber ei loe – loevad reaalsed lapsed ja nende reaalsed kannatused. Hekdïkule teatati, et nad ei tohi pugeda kunstikoodide varju, neid nimetati „muusikuteks“ ainult koos jutumärkidega, nende meik ja kostümeering väideti aga olevat arguse tunnus.

Ma arvan, et see strateegiline nihutamine Vooglaiu poolt on päris teravmeelne. Ta teab nimelt kindlasti, et iga ambitsioonikas kunstnik, kes tahab, et tema rap ei oleks fake, soovib endale territooriumi, mis oleks kunsti piiridest suurem. Kui sa aga tõesti ka sinna jõuad ja ikka veel käitud, nagu poleks sinu avangardism lihtsalt luksus ja privileeg, jätab ekspertide kaitse su maha. Tahtsid inimesi mõjutada? Palun – seisa nüüd nendega silmitsi! Ja kui leidub keegi, kes tahab tungivalt näidata, et näiteks Salman Rushdie „Saatanlikud värsid“ on eeskätt ja ennekõike tömp instrument, mille eest tuleks karistada, siis lauluga „Tasuta WiFi“ on seda veel palju lihtsam teha. Selline ongi igasuguste piiriületajate risk. Hekdïku laul – just nagu näiteks ka Kaur Kenderi kohtusse viinud šokiprojekt – on oma olemuselt utoopiline. Ta ütleb, et te võiksite vaadata sõnade ja kujundite ja pooside taha ja leida üles selle, mis on siin maailmas päriselt oluline või päriselt ohtlik. Ehk siis – radikaalse kunstniku lavastatu vahest isegi loodab sisimas laheneda paradoksaalsesse tõdemusse, et midagi ei juhtu. Et inimesed avastavad, et on olulisemaid asju kui mõni roppus või seksistseeniga foto või viltune metafoor. Aga ei. Seekord nii ei läinud. Tulid sõim ja ähvardused ja muu selline, iseenesest ju ausad ja paratamatud reageeringud olukorras, kus kerkivad küsimused kellegi õigusest nõnda või teisiti kõneleda.