VASTULAUSE | Kas eitame innovatsiooni ja keelame perele loote põhjaliku terviseinfo?

Näiteks Belgias, kus NIPTi pakutakse kõigile rasedatele tasuta, suutis NIPT test tuvastada kõik Downi sündroomiga rasedad riigi 75 tuhande raseda seast. Eesti 14 tuhande sünnitaja kohta, kus NIPTi aktiivselt ei kasutata ja selle eest peab tasuma patsient ise, jääb tuvastamata ja sünnib keskmiselt viis Downi sündroomiga last aastas. NIPT on aktsepteeritud ja maailmas kasutatav test juba 2011. aastast. Siiski ei ole see Eesti raseduse jälgimise juhendis üleliia tähelepanu saanud ning 2018. aasta juhendi järgi ei soovitata seda kellelegi. Linnalegend sellest, et NIPT on utoopiliselt kulukam kui tänane riiklik sõeluuring, ei vasta tõele. Tänu just kohalikele geeniteadlastele ja täppismeditsiini laborile on Eestis NIPT hind patsiendile kõige odavam Euroopas - 250 eurot, siiski antud sõeluuringut riiklikult ei rahastata.

Raha. Kui meil oleks võimalus pakkuda NIPT testi kõigile Eesti rasedatele, siis prognoositav turumaht on 2,8 miljonit eurot. See on suur summa. On tõenäoline, et välisfirmad kasutaksid Eesti turu hõivamiseks valitud arstidest arvamusliidreid lobistidena. Näiteks üks „arvamusartikli“ autor töötab laborijuhina just sellises välismaist NIPT testi turundavas ettevõttes.

Tõe monopol. Riiklik tasuta sõeluuring ja peaaegu 100% osalus tähendab üheselt, et ühiskond ja lapsevanemad ootavad tervet last. Kas last ootaval paaril ei ole õigust saada teada, et nende lapsel on Turneri sündroom (sugukromosoomide kõrvalekalle), kui test seda näitab? See, et tänaseni on sündinud sõeluuringus leidmata jäänud kromosoomhaigusega lapsed, ongi senise sõeluuringu käega katsutav puudujääk. See on minevik, millega seisavad lapsevanemad silmitsi. Kuid juba toimunu ei tohi kahandada paari õigust saada teada oodatava lapse põhjalikku terviseinfot täna ja tulevikus. Arvamusartikli silmakirjalikkust näitab aga selgelt see, et ühe arvamusartikli autori ettevõte pakub Turneri sündroomi tuvastamist enda juhitavas ettevõttes. Loote sugukromosoomide kõrvalekallete ning vastavate sündroomide raporteerimine on muutunud standardiks, mis on kaasatud kõikidesse rahvusvaheliselt aktsepteeritud NIPT testidesse. Vastava info puudumine põhjustaks arstide ja rasedate rahulolematuse ning selle „peitmine“ raseda eest põhjustaks rohkem eetilisi küsimusi kui annaks vastuseid.

Meditsiiniteenuse detsentraliseerimine. Raseda vereproovipõhine NIPT näitab, et tipptasemel loote kromosoomuuring on võimalik igas maakonnakeskuses ning arstiabi koondamine Tallinnasse ja Tartusse ei ole siinkohas põhjendatud. Oleme uhked, et meil on NIPTi koostööleping 22 kliinikuga üle Eesti. Vereproovid liiguvad tänapäeval kulleriga üle Eesti nelja euro eest Tartusse ning me ei näe mingit põhjust, miks peab patsient võtma vaba(d) päeva(d) ja sõitma enda kuludega Hiiumaalt Tallinnasse või Jõhvist Tartusse, et vereproovi anda. Saarlased toetavad NIPTi valla eelarvest, et parandada kohaliku meditsiiniteenuse kvaliteeti ja minimeerida patsientide põhjendamatuid sõite mandrile.