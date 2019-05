Muu hulgas püstitas Luik küsimuse, mida ütleks Peegel praeguse situatsiooni kohta ajakirjanduses. "Kas ta ütleks, et ärge, lapsed, laske ennast õhutada? Et mida te vastu klähvite, kui keegi teie peale klähvib. Või ütleks, nagu on valinud oma tee CNN ja New York Times, et kui ikkagi keegi koguaeg rämetseb ja on võimupositsioonil, siis seda kajastatakse? Kuigi sa võid mõnda vaatajat sellega tüüdata, aga see on su kohus."