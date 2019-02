Elumere lainetel loksudes

Viru ärikeskuse kohvikus võib igal keskpäeval näha istumas kuue-seitsmemehelist soomlaste punti. Need on elukutselised „ristlejad“ – mehed, kelle kodu on Silja valgetel laevadel ja leivatööks viina- ja suitsuvedu üle lahe. Kuus teenivad nad umbes 24 000 krooni ega maksa ühtegi maksu. Ametlikult on nad töötud, enamikul jookseb panka abiraha Soome riigilt. Ühe reisiga võib päevaristleja Soome viia liitri viina, 15 liitrit õlut, 2 liitrit veini, 200 sigaretti. Ühe reisi hinnaks kujuneb pisut üle tuhande krooni (400 FIM). Mehed saavad oma kauba müügi eest hästiorganiseeritud müügivõrgu kaudu kätte 920 FIMi. Iga päeva võiduks on 480 FIMi, viiepäevase töönädala korral 2400 FIMi (6000 krooni) nädalas.

Kui Tallinna linn ei leia võimalust Rahvusraamatukogu eelarves haigutava 1,2 miljoni krooni suuruse augu lappimiseks, kaalub raamatukogu nõukogu muude meetmete kõrval tõsiselt võimalust mitte enam väljastada lugejapileteid alla 16aastastele. Lugejaid salaja jälginud erariietes turvamehed kannavad ette, et 90 protsenti „lõhkumistest, karjumistest ja vargustest“ on toime pandud alaealiste raamatukogukülastajate poolt.

Maailmas on levima hakanud nn Interneti kohvikud. Need on kohad, kus kohvitassi taga saab teha retke Internetis peituvatesse informatsiooniavarustesse. Kohvi hinnale lisandub tasu elektroonilise posti või WWW kasutamise eest. Interneti kohvikud on eriti populaarsed Ameerikas, kus suur osa klientidest on ärireisidel viibijad. Euroopas on nähtus samuti kanda kinnitamas. Tuntumad Interneti kohvikud asuvad Londonis ja Amsterdamis. Endises sotsialismileeris sai käe esimesena valgeks Praha. Sealne Interneti kohvik asub kohaliku tehnikaülikooli keldris.