Telefonikõnede avatud toimik

Riigikogu liikmed said külmkapid

Rahvusküsimus on vanainimeste probleem

Vene noored naudivad õppimist eesti koolis ega muretse tuleviku pärast rahvustevahelistes suhetes. Tallinna eesti koolides on venelasi küll murdosa, kuid nad paistavad silma, on tragimad ja aktiivsemad. Mis vahe on aga vene ja eesti poistel? Katja ja Tanja: „Vene poisid on julgemad. Ja konkreetsemad. Aga eesti poisid on paremad.”

Hüvasti, kroon

Hansapanga juhatuse esimees Indrek Neivelt ütleb, et Eesti peaks võimalikult kiiresti kroonist loobuma ja eurole üle minema. „Krooni kaotamine on väga delikaatne teema. Kroon on ju kõige püham asi eestlaste jaoks. Ega me ei tahagi öelda, et eurole üleminek on ainuke lahendus. Me tahame diskussiooni algatada.”