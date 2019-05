38 tundi sügaval rusuhunniku all

Tarmo ärkab pimeduses. Ta on langenud läbi nelja korruse ja lebab paremal küljel ühel toauksel, mis on rusudele kukkumise lööki veidike pehmendanud. Käed ja jalad on alles ning ennast saab liigutada, selles veendumine on esimene asi. Ta leiab taskust mobiiltelefoni ja tekitab veidike valgust: näha on purunenud betooni, papitükke, katkist mööblit, joogiveeautomaadi katkist plastmasskanistrit, kust ikka veel veidi vett välja nõrgub.

Haiti maavärinast pääsenud Tarmo Jõeveeri pere õppis katastroofist, et elada tuleb olevikus ja hinnata seda, mis on.

Üheks tähelaste iseloomulikumaks jooneks peetakse pimeda autoriteediusu kadumist. Vanemad ja pedagoogid, ka ülemused pole praeguste laste ja noorte jaoks enam automaatselt autoriteedid, vaid peavad oma usaldusväärsust tõestama ja respekti välja teenima. Nende nõrkused nähakse läbi ja autoriteedid käsitlevad seda „allumatusena“. Noor põlvkond näitas aastavahetuse huumoriprogrammis „Tujurikkuja“, et ei ole teemasid, mille üle ei tohi nalja teha. Isegi küüditamise üle võib. Kes ütleb, et ei või? Kiviräha blasfeemia kahvatub Õ-Fraktsiooni musta huumori kõrval.

Teisalt võib vastuhakk rahaorjusele tuleneda sellest, et neil pole sel mänguväljakul kohta – võitjate põlvkond on veel täie tervise juures, nad peavad leidma alternatiivseid eneseteostuse teid. Traditsioonilise karjääritegemise kõrval väärtustatakse enam kogemust – rännatakse maailmas, kohtutakse inimestega, õpitakse tundma kultuure. Nende enesemääratluse aluseks ei ole maja ja auto ja eliitkoolis lapsed – nad nägid, et see ei tee kedagi õnnelikuks.

Alampalgaga oleks nõus 13 protsenti tööotsijatest, kuid üle 20 000 krooni ulatuvasse fantaasiapilve kandub vaid 5 protsenti vastanutest. Et kriisiaeg pole palgasoove vähendanud, on mõistetav, sest inimstel on laenud kukil ja see raha on tarvis kuidagimoodi välja teenida.

Kas tulevik algas eile? Paljud arvavad, et jah. Et Apple’i uus tahvelarvuti muudab pöördumatult info ja meelelahutuse maailma. Et inimesed ei viitsi enam osta krabisevaid ajalehti või pakse ajakirju, vaid eelistavad neid tellida otse oma tahvelarvutisse, kus piltidele ja tekstile lisaks on videod, veebiarhiivid, kõikvõimalik interaktiivsus.

Uus meediamessias – 25sentimeetrise dia­gonaa­liga, õhukese raamatu sarnane Apple’i tahvelarvuti on sisuliselt üks ekraan. Piisavalt väike ja kerge selleks, et seda igal pool kaasas kanda. Sinna sisse võib laadida raamatuid, muusikat, videofilme, mänge, ajalehti ja ajakirju. Meelelahutus ja informatsioon paiknevad vaguralt mäluseadmes, valmis vedruna esimese näpuliigutuse peale ekraanile hüppama või traadita wifiühenduse kaudu uuendusi alla laadima.

Priit Kruus: Ma ei tunne, et ühiskond oleks minusse väga palju panustanud. Ma olen ju üleminekuaja nähtus. Minu roll on mitte kukkuda nõukanostalgiasse. Näiteks mitte võtta hoiakut 90ndatel sündinud noorte suhtes, et mida te elust teate – te pole kollasest tünnist kalja joonud! Minu roll on võimalikult palju innustada järgnevat põlvkonda. Mina loodan nende peale.

Kas tunnete, et ühiskond on teisse piisavalt panustanud?

Eesti inimarengu aruande kohaselt kasutavad vanemad eestlased internetti rohkem sihilikult – näiteks panga- jms tehingute tegemiseks –, samal ajal kui noored kasutavad seda meelelahutuseks ja vaba aja veetmiseks. Just vabadus teha asju siis, kui ise soovime (kuulata/vaadata uudiseid meile sobival ajal, suhelda sõpradega siis, kui tahame, jne), võib viia selleni, et tekib internetisõltuvus ja seejärel ka vajadus internetipaastuks.

Peaaegu igast uudisest Venemaa kohta – olgu see seotud mõne firma või isegi kultuurisündmusega – kumab läbi ennekõike meid endid alavääristav hirmu kuulutus. Kas ei ole pisut kentsakas, kui vähemalt paar korda nädalas kirjutame ja räägime meedias, kui valesti meie naaber elab, kui salakavalad ja kurjad nad on. Seejuures ei jää meil loomulikult puudu oma tarkusest jagada neile nõuandeid paremaks äraelamiseks. Ma olen teeninud viimasel aastal Venemaa börsil päris hästi. Aga kui peaksin ütlema, et investeerin selle raha Eestisse, siis leiduks kohe hälvikuid, kes leiaksid, et investeerin Vene raha!

Millised väärhoiakud vaevavad Eesti ühiskonda ja on meie põlvkonna jaoks juba igandid?

Priit Kruus: Igand on läänelike hoiakute ja probleemide importimine Eestisse. Me impordime rassismi, aga meil pole eri rasse. Me impordime naisõigusluse ja me tahame leida täpselt samasuguseid vasteid 90. aastate Eestis, nagu olid 60. aastate Prantsusmaal. Mis puudutab seksuaalvähemusi, siis kas meil on see temaatika samasugune nagu Inglismaal, Hollandis, USAs? Kas meil on olnud rahvusvähemustega samasugused probleemid nagu mujal? Me tahame end tunda probleemide kujul võrdväärsena maailmaga, kuhu tahame kuuluda.

Stella Pajula: Rahvuslik protektsionism. On absurdne, et kui oled Eesti kodanik, võib sul olla ainult Eesti pass. Ma ei lakka ju eestlane olemast, kui ma teise riiki näiteks abiellun vms. Ja venelaste teema. Neid hoitakse eraldiseisva massina ja neid võetakse võõrkehana. Aga nad on ikkagi eesti-venelased, meie venelased, mitte Hirmus Tont. Loomulikult neil polegi huvi selle riigi asjadest osa võtta, kui neisse niiviisi suhtutakse. Nad võtavadki kaitsepositsiooni ja vaatavadki seda meediat, mis neist hoolib. Oleks aeg, et suhtumine neisse hakkaks muutuma. Siin on eri põlvkondade suhtumise vahe selgelt näha.



VAATAB KORRA TAGASI MEIE POOLE NING LAHKUB: Andrus Ansip avaldas arvamust, et daamid lähevad pressikonverentsile pulli tegema, ning neid keelduti sellises riietuses sisse laskmast. Foto: Annika Haas

Ansip ei võtnud meid vastu burkade tõttu



EKSPERIMENT: Ajakirjanikud Piret Lakson ja Laura Mallene käisid islami naisteks riietatuna mööda Tallinna, et uurida eestlaste suhtumist burkadesse.

„Ma ei saa teid sisse lasta! Teil on katted ees!“ Stenbocki maja turvanaine juhatab meid tillukesse kõrvalruumi, kus saab diskreetselt meie näod identifitseerida. Ta isegi naeratab.

Ootame, kuni sekretär pöördub meie poole (ta hääles on juba närvilisust): „Teid ei ole kuskil kirjas!“

„Oleme küll. Eesti Ekspressi toimetaja helistas eile pressiesindaja Liina Kersnale.“