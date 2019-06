Eesti Ekspress 2013: Seelik lehvis ringi, kui mees Soomes töötas

Nädala sõna

Halaveski – Seda, et must lagi on meie toal, hallid pilved meie taevas, pool aastat s…a suusailma ja ÜRO õnnelikkuse tabelis oleme 72. kohal, teame ju niigi. On siis veel vaja halada? Aga tundub, et on. Ikka, kui miski on pahasti, käivitub eestlaste halaveski, mis tuima järjekindlusega võtab üles teemad, et must lagi on meie toal, hallid pilved meie taevas jne jne. Welcome to Estonia.

Mahelaps – Kodus kasvatamine peaks tulemuseks andma mahetoote – välismaailma kahjulikest lisanditest vabana kasvanud olevuse elik mahelapse. Kuid nagu mahetoitude puhul, nii peab ka mahelaste puhul tegelema kahjuritõrjega keemiavabalt ehk puhtfüüsiliselt. Meetodid valigu igaüks ise.

Tehnoseksuaal – Et nohikud on uued matšod, me tegelt teame. Aga nüüd on Briti nädalakiri The Week empiiriliselt tõestanud, et üle poole saareriigi naistest (59%) vaimustub meestest, kes oskavad arvutit parandada, vähem kui pooli (49%) aga võtavad jalust nõrgaks traditsioonilist isasetüüpi esindavad õlinäpud, kes autot remontida mõistavad.