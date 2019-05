Oma tervise üle Olga ei kurda ning tema välimus­ kinnitab seda. Pigem näeb ta välja 80 kui 100. "Mälu vajaks remonti, aga mälusid ei remondita," ütleb ta vaid. Traditsioonilise küsimuse peale, mis on pikaealisuse saladus, arvab ta: "Isa propageeris tervislikku toitumist. Näiteks niisugused asjad nagu hiina tee ja oakohv olid meil põlu all. Meil oli selle asemel maasikamarja kuiva­tatud tee või õunakooretee ja viljakohv. Selle tõttu olen vist nii kaua elanud ka."

Eks vangimaja karastas ka? Olga raputab pead. "Noorem õde ütles kah, et mul on sellepärast nii tugev tervis, et olin vangimajas. Aga ega ma seal üksi olnud. Miks siis kõik teised on enne mind ära surnud, mina aga elan. Nii et vangimaja pole tervist mitte andnud."