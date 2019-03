Imre Rammul: Beibekultuuril on kahtlemata ka bioloogiline taust olemas. Oleks hirmus vale väita, et kohe, kui algas uus Eesti vabariik, olid need neiud kohal ja kogu lugu. See sõltub natuke sotsiaalsest keskkonnast. Kui mina veel Tallinnas elasin, nimetasime me seda sorti tütarlapsi iirteks, ilma h-ta. Oli iir, nüüd on beib. Müüsid nad ennast odavamalt ja...

Valeri Kirss: Missid on endast lugupidavad neiud. Ma ütlen nii. Kati Pobuli varal on ka negatiivne näide täiesti olemas.

Barbi Pilvre: Minu arvates on beibed mõnes mõttes väga targad konjunkturistid, nad teavad väga täpselt, mis parasjagu läheb. Ma ei mõista seda üldsegi hukka. Eestis on niisugune aeg, kus sellise välimuse ja teatud glamuuriga saab läbi lüüa. On olnud aegu, kus tüdrukud läksid näiteks maletajaks, et kuidagi maailmas ringi sõita.

Lilia Üksvärav: Te vihjate praegu, et me tahame kuskile jõuda?

Mihkel Kärmas: Võib üldistada, et bimbod ja himbod on inimesed, kes teenivad elatist tänu oma välimusele. Kuidas nad seda täpselt teevad - oma keha müües, modellina töötades, ööklubis võimalikult rahakat sponsorit otsides või korporatsioonis oma ülemust võrgutades -, on taktika küsimus.

Valeri Kirss: Sotsiaalselt on see minu jaoks ajuvabade ja nõrkade plikade probleem. Need, kes ei suuda iseendaga toime tulla. Mina ei ole ka mingi feminist, ega masohhist või kuidas see nüüd oligi... ega meesõiguslane.

Valeri Kirss: Nende tüdrukute hulgast, kellega mina üheksa missiaasta jooksul olen koos töötanud, tean ma ainult ühte, kes on hiljem strippariks läinud, ja ühte, kes oli kandidaadina võrdlemisi materiaalne. Tema on võibolla beibe.

Valeri Kirss: Vaat just nimelt müüsid.

Imre Rammul: On loogiline, et inimene müüb ennast...

(Puhkeb sõnasõda.)

Imre Rammul: Julgen täiesti väita, et beibed ei pruugi olla just need lodeva püksikummiga naisterahvad...

Tarmo Vahter: Just nimelt!

Imre Rammul: ...Sageli on pigem vastupidi. Nad flirdivad tohutu karja meestega, kuid mingit tõsist seksuaalsuhet ei pruugi olla. See on küberneetika, kahepoolne. Selge see, et kandilised on põhipublik. Neil on vaja kollektsioneerida. Beib sõrme otsa ei mahu, seal on neil klotser, järelikult peab olema beib näpu otsas. Minu arvates on beibeks olemine emotsionaalne seisund või vajakajäämine: toidan oma väikest ego klotserite ja ilma klotseriteta meestega.

Barbi Pilvre: Mis raskusi missikroon endaga kaasa tõi?

Lilia Üksvärav: Näiteks kõik arvavadki, et sa oled rumal ja et töökoha saavutasid sa tänu sellele, et oled miss. Sa pead kogu aeg kellelegi teisele tõestama, et see tegelikult ei ole nii.

Tarmo Vahter: Kas te olete tundnud, et mehed tunnevad teie vastu missistaatuse pärast suuremat huvi? Kas teile on tänu missistaatusele tehtud abieluettepanekuid?

Celia Kuningas: Enamik meesterahvaid ei jälgi nii aktiivselt missivõistlusi, nii et kõik kindlasti isegi ei teagi. Mina kunagi oma CVsse ei kirjuta, et ma olen miss olnud.

Tarmo Vahter: Kas te häbenete seda?

Celia Kuningas: Ma ei häbene seda. Kui ma kellegagi sel teemal vestlen, siis soovitan ma seda soojalt kõigile. Kogemused, mis ma siit sain, on tõesti isegi võibolla selleks, et elus kusagile kaugemale jõuda, väga vajalikud. Samas, kui praegu on misside ümber teatud imidzh kujundatud, siis ma parem ei maini seda.

Enel Eha: Kas mehed pööravad rohkem tähelepanu? Ma tegin ühte telesaadet. Seal ütles režissöör, et kui ta oleks teadnud, et ma olen miss, poleks ta mind seda saadet tegema pannud. Ta ütles, näiteks, et kõik teavad, et me oleme lollid... me oleme lollid. See on üldine hoiak juba, aga see on pidanud kuskilt hakkama kujunema.

Barbi Pilvre: Huvitav, kust see hoiak alguse sai? Miks peetakse ilusaid tüdrukuid rumalaks?