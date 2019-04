Kui neist vesinikupatareidest asja saab, siis on Eestis kerge taastuvenergia osakaal praeguselt 15%-lt viia kasvõi 30-40%-ni, saabub konkurentsivõimelise rohe-energeetika ajastu. Aga seda minu silmad vist veel ei näe. Praegu saab seda tuult ikka siis kasutada, kui teda paraja tugevusega puhub, ja fossiilkütustega võrreldes tuleb see kraam kallis kätte. Maksudega on vahe EL-s küll olematusse reguleeritud – sellest see meie praegune 15% taastuvat energiat elab. Õnneks on tootmise energiamahukus oluliselt alanenud, nii et saame hakkama, Eesti kaup on konkurentsivõiemline ka võrreldes madalama arengutaseme riikide toodanguga, kus sarnaseid fossiilenergeetika ahistamise võtteid ei kasutata. Turvast meil siinkandis eriti ahju ei aeta. Venelased on selle peale mihklid, aga meie saime õnneks enne aru, et puutumatu rabakooslus ja soomaa on turismiobjektina vingem sissetulekuallikas kui selle märja olluse ülestuhnimine, kuivatamine ja ahju ajamine. Puitu põletame, seda küll, Narvagi keevkihtkatlad suudavad seda koos põlevkiviga elektriks muundada ja nii oleme oma rohelise energia tootmise kohustuslikud kvoodid vabalt alati täis saanud.

Kes siis rahast hoolib, kui jutt on tervisest!



Aitab heietustest, vaja apteegist läbi käia. Mu geenikaart, kui meil siin seda lugema õpiti - üsna vabalt nii 5 aastat tagasi, kuigi kobamisi tehti esimesi samme juba eelmise sajandi üheksakümendatel - sunnib mind juba kuldses keskeas väikesi roosasid tablette tarvitama, et vältida vanaduspõlves meie suguvõsas levinud "ajupehmenemist". No tegelikult olen 40 aastat teadnud, et vanast peast meil kipub mäluauke ette tulema, sest oleme üks pikaealiste seltsing, kus mehhaanika kauem kestab kui ajul elujõudu jätkub. Nüüd saab seda ennetada. Need, kel suguvõsas vähiriskid, mida geneetiliselt õnnestub jälitada, saavad ka mingit pidevat ravi, aga vähi-värk, see rakkude tarkvarasüsteemi häire, ei ole nii lihtsalt allutatav. Statistiliselt pilt muidugi pareneb neil, kes oma geenikaardile kuuletunud ja apteeki regulaasrelt väisavad, aga edenemine on vaid 40-60%. Narr mõeldagi, et 20 aastat tagasi virisesime 13%-se ravikindlustusmakse üle, täna on see kõigis arenenud riikides uhkelt 22-25%. Mis teha, kõrgtehnoloogiline meditsiin on paratamatult kallim – ei ole läinud tõeks väited, et preventiivne ravi on odavam kui juba välja arenenud haigustega tegelemine. Samas – mis siin salata, elukvaliteet, mis nende ravikindlustusmaksete eest valdavale osale populatsioonist osaks saab, on kah kõvasti etem. Vahel tundub mulle siiski targem suunata sellest rahast veerand Aafrika lõunaossa ja mõnda veel päris vaesesse Kagu-Aasia piirkonda lihtsama meditsiini tarbeks, et Homo sapiens ikka elujõuline seisaks, sest ega see meie kontrollitud, jälgitud ja preventatiivselt töödeldud rass näiteks ootamatutele keskkonnamuutustele väga vastupanuvõimeline ei tohiks olla. Aga ei hullu, maailmas on veel piirkondi küll – ja neid on siin Euroopaski – kus inimene oma geenikaardist midagi ei tea ning seetõttu ehk muretumatki elu elab. Tuleb vaesematelt Euroopa aladelt "värsket verd" siia Eestissegi, sest ega see 2 miljonit inimest pole mitte kõik kohalik toodang. Siinne sündimus hakkas suremust edestama vaid kümme aastat tagasi. Tulnukad Ida-Euroopa kehvematelt aladelt nagu Valgevenest ja Ukrainast on igati tetretulnud, kuna nad värvilt ju meile sarnased on. Nende lapsed lähevad juba Eesti kooli, niisiis on teine põlvkond nagu päris eestlased. See, et muukeelne gümnaasiumiharidus siiski aastal 2010 riigi toeta jäi (erakoole on meil küll päris mitmekeelseid, päris palju ka venekeelseid), on juba 10 aasta jooksul andnud uskumatu efekti.