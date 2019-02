Vannun, kõmuleht "News of the World" sattus minu kätte täiesti juhuslikult, lennujaamas. See leht on minu arvates hullem kui Axel Springeri kurikuulus 'Bild". Kui "Bildi" ajakirjanikud peatavad oma sule ikka kusagil naba ümbruses, siis "News of the World" ei pühitse enam üldse. Pesupoe omanik kirjutab, kuidas kuulsused tema juures siidpesu passivad. Printsess Anna seletavat oma nõudmisi riivatu õhinaga. Mick Jaggeri naisel olevat niivõrd poisilik figuur, et eliitkaupluses tema tarvis rinnahoidjat ei leitudki. David Bowie proual olla vaimustavalt harmooniline keha, aga müüjannadele ei meeldi, et nimekas nümf poeruumides alasti ringi lippab.

Selliseid teemasid käsitleb konservatiivse briti rahva lemmikleht, 5-miljonilise tiraažiga "Maailma Uudised", Rupert Murdochi üllitis. Millise tõsise peamurdmisena tunduvad "News of the World'i" ja "Sun'i' kõrval Eesti kõmulehed, mida ma siin ruumipuudusel ei hakka üles lugema. Püüdsime Murdochi ajalehtede stiili imiteerides ka käesolevale leheküljele väike­se "infonupukese" treida.

Maailma kõmulehtede stiil pole veel meile jõudnud. Rupert Murdochite abielupaar aga jõudis.

Anna Murdoch, rikkaim eesti verd daam, võiks hetkel olla ka närvilisim eesti verd daam. Just Ruperti 47-aastane abikaasa Anna on ajakirjandusimpeeriumi "Haws Corporation" direktor. EE toimetuse käsutuses on "News Corp.-i" aastaaru­anne, kust võib lugeda, et Murdochite perekonnafirma kahjumid olid tänavu juulikuus 654+295 miljonit dolfarit. Seega siis ümmarguselt üks miljard. "Fortune'i" analüütikud ütlevad, et lehtede seis ei parane ka aasta lõpuks.

Kas kõmulehed ei lähe enam? Või toob just kvaliteetleht "Times" Murdochile miinuseid? Ega ometi Raissa mälestusraa­mat, mille Murdochi kirjastus "Harper Collins" avaldas, ole pankrotti majja toonud?