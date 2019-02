Pensionäri nädala eelarve oli 65 krooni ehk 4 eurot praeguses vääringus. Tõsi - pensionärile vaevalt kolleegid saiakesi ja mandariine taskusse sokutasid nagu minuga juhtus. Teiselt - pensionär ei pea ka päevast päeva ringi trampima ja lugusid kirjutama nagu reporter. Ühesõnaga – muljeid ja mälestusi oli palju, kirjuta üles ja lugu valmis!

Hiljem sai neid osalusvaatlusi tehtud ridamisi. Päev otsa ratastooliga Tallinna vanalinnas; relvade viimine üle Läti piiri (pauku polnud need püssid võimalised tegema); omaenese auto ärandamine; võõraste palkide müümine Antsla taga metsalangil; nädal patsiendina Seewaldis; kolm päeva kodutuna Tallinna tänavatel; ebaseaduslik seatapp ja liha mahamüümine. Jne jne. Osaluseksperiment oli EE üks kaubamärk.

Autor on tänulik kolleegidele, kes selle katse tõttu pidid ülekohtuselt kannatama ja taluma oma pensionärist peatoimetajat, kelle tööjõudlus ja muud isikulised omadused polnud enam need, mis 30aastasel.

Ettevalmistus pensionile minekuks jäi tõtt öelda mõnevõrra lünklikuks. Kogusin informatsiooni ja sain teada, et enne paastumist ei tohi kuu ega suitsetada. Ja et hambad peavad olema terved. Muidu võib midagi halba juhtuda, sest organism hakkab sööma iseennast.

Üldiselt ei uskunud keegi, et ma kahte nädalat selle rahaga vastu pean. Kalle Muuli näiteks kurtis, et temal läheb juba sigarettide peale 250-400 krooni kuus ja Urmas Ott ütles, et tarvitab kuu ajaga kolme tuhande krooni ringis. Toomas Sildam soovitas, et kogu operatsioonil oleks mõtet vast ainult siis, kui ma tähtaja möödudes ennast "Palace" ette venitaksin ja seal kõigi reeglite järgi minestaks. Ainuke materiaalne ettevalmistus oli see, et kolleeg Tiina Jõgeda tungival pealekäimisel ostsin ma pühapäeval "Comexi" poest krõbiseva karbi kassisööki. mis maksis 15 krooni, lehkas hingematvalt maksa järele, aga pidi olema kõikide kasside maiusroog. Olin valmis kõigeks.