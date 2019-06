Loodusoss – Pargib oma tuunitud auto ninapidi merre, lükkab uksed-aknad pärani, paneb mussi põhja, limpsib vägijooki ja tunneb elust mehiselt rõõmu. Loodusoss on küll kuulnud linnulaulust, merekohinast, autovabast elust ja teistest inimestest, aga kõik see teda eriti ei koti.

Piilupluus – Ei, see pole suleliste prääksutud bluus ega parte külma eest kaitsev riideese. Piilupluus on Delfi andmetel riideese, mida oma naise seljas sooviks näha iga mees, sest piilupluus on hõbedaselt läikiv ja paistab issand-kui-seksikalt läbi.

Vinüül tuli tagasi

Grammofonid ei ole enam nišižanrite ja tõsiste muusikafriikide mänguasjad. Vinüülplaate annavad välja ka Eesti peavooluartistid.

Ühtlasi on käivitunud vanade, vinüülis otsa saanud plaatide taaspressimine ja vahepealse CD kuldajastu albumite esmakordne plastile vajutamine. On ka tõusev trend, et ühe loo põhine müük toimub pigem vinüülisinglitel või digis, mitte enam CD-singlitel.

Siim Nestor

Sven Mikseri head pahad päevad

EI VÕI OLLA: 2012. aastal oli periood, kus Sven Mikseri juhtis SDE oli Ilmar Saabas

Sotsid on juba teist kuud Eestis kõige popim erakond, nautides umbes 30protsendilist toetust. Samal ajal on valitsuse toetus langenud 40 protsendile.

Kui sügisel toimuksid riigikogu valimised, oleks Sven Mikser favoriit peaministri kohale. Suure tõenäosusega koliks ta Andrus Ansipi Stenbocki majast välja.

Tarmo Vahter

Mitte ainult kakast

Tegelikult võiks Marko Mägit suuremate süümepiinadeta nimetada ka ajakirjanikuks, sest suure osa oma teadlikust elust on ta olnud seotud ajakirjandusväljaannetega, kuid Marko arvab oma isikupäraselt pisut kohmetul moel, et äkki polegi sel vahetegemisel mõtet – „eks see ole üks kirjutamine kõik“.

Märkan ehmatusega, et me pole põhjalikumalt käsitlenud veel üht valdkonda, mis Marko jaoks oluline – kakat. Kakat, millest ta on Areenis oma isiklikus meditatsioonirubriigis kirjutanud korduvalt ja eri rakursside alt (stiilinäide: „Just hiljuti toitsin kakaga potti. Plimp-plump, sõi pott kaka ära ja ägises mõnutundest“), õrnahingelisemaid toimetuseliikmeid ning lugejaid seeläbi närvivapustuse piirile viies. „Ainult mitte kakast jälle,“ on kujundaja Evelin Marko kirjatöid oodates oianud.

„Miks on kaka sulle nii oluline?“ pärin Markolt.

„Huvitav on kujutleda kakat iseseisva tegelasena, teda personifitseerida,“ vastab Marko pärast väikest mõttepausi asjalikult, saateks murelikult noogutades, oma mõtet võimalikult täpselt sõnastada püüdes.

Krister Kivi

Naiste efektiivsus ja rahvuse kestmise hind