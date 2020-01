Investeerimisobjekti tootluspotentsiaali aitab hinnata põhjalik ESG-analüüs

„Näiteks käsitleb vastutustundlik ettevõte oma töötajate heaolu ja ettevõtte ühiskondlikku mõju kui ühtset tervikut ning mõistab, et need aspektid mõjutavad ettevõtte kasumlikkust ja atraktiivsust ka aktsionäride seisukohalt,“ selgitab Mandatum Life’i allokatsioonijuht Carolus Reincke.

Investeerimiseesmärkide põhjalik hindamine eeldab kõigi kolme ESG komponendi (environmental, social and governance – keskkond, inimesed ja juhtimine) põhjalikku analüüsi. See tähendab, et lisaks keskkonnavastutusele (E) tuleb arvesse võtta ka sotsiaalset (S) ja juhtimisest tulenevat (G) vastutust.

Viimasel ajal räägitakse palju inimtegevuse kliimamõjudest, kuid Reincke arvates rõhutatakse keskkonnaküsimusi teistest vastutuse aspektidest rohkem tõenäoliselt ka seetõttu, et neist on lihtsam rääkida.

„Kui avalikus arutelus tuleb juttu ettevõtete juhtimisest või näiteks isikuvastutusest, on kõne all eelkõige konkreetsed ettevõtted. Seevastu keskkonnateemad kõnetavad meid kõiki ja kliimamuutuste vastu võitlemisest saab rääkida ka üldisemal tasandil,” tõdeb Reincke.

Hea juhtimine on vastutustundliku ettevõtluse alus

Ettevõtte juhtimine kätkeb endas reegleid, tavasid ja üldist kultuuri, mille najal ettevõte tegutseb. Hästi juhitud ettevõtteid peetakse sageli keskmisest stabiilsemateks investeerimisobjektideks just parema prognoositavuse tõttu.

Praktikas vaadeldakse ettevõtte juhtimist hinnates eelkõige äritegevuse kvaliteeti teiste sarnaste ettevõtetega võrreldes, näiteks seda, kas ettevõtte aruandlus on läbipaistev, kas äritegevuses täidetakse kõiki seadusi ja norme ning kuidas premeeritakse juhtkonda ja töötajaid.

Mandatum Life’i portfellihalduri Samuli Outineni sõnul on ettevõtte juhtimiskvaliteet oluline ka tootluspotentsiaali hindamisel.

„Edulugude aluseks on väljakujunenud protsessid, millest aeg-ajalt kasvab välja teatud uuendusi. See ei õnnestu ebastabiilses keskkonnas, kus näiteks juhtimismeetodid, mõõtmine, aruandlus või muud protsessid on ebaefektiivsed. On täheldatud, et kvaliteetsel juhtimisel on otsene seos parema tootlusega.”

Edukas kasv eeldab, et ettevõte on pidevalt võimeline olemasolevale edule tuginedes uut edu saavutama. See tähendab süstemaatilist järelevalvet ja hindamist, mõistmaks, mis on edukuse võti ja kuidas tehtud vigu tulevikus vältida.

“Ettevõtte vastutustundliku äritegevuse analüüs annab võimaluse vaadata numbritest ja kasuminäitajatest kaugemale ehk näha, kuidas need on saavutatud.”