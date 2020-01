Wahlroos ennustab tagasipöördumist tavapärasesse rütmi

„Kui kogu aeg sama arvamust avaldada, siis varem või hiljem selgub, et sul oli õigus,“ muigab Björn Wahlroos Mandatum Life’i varahalduse iga-aastasel vastuvõtul oma käesoleva aasta turusituatsiooni ja maailmasündmusi käsitlevat prognoosi sisse juhatades. Wahlroosi sõnade kohaselt on lõpuks taandumas kõik need tondid nagu kaubandussõda ja Brexit, mis on mõjutanud aktsiaturge ning turgude volatiilsust olulisel määral.

Wahlroosi ennustuse kohaselt on saabumas rahulikumad ajad, naastakse lõpuks normaalsusesse. Seda arvamust näivad toetavat nii dollarikursi intresside tootluskõver kui ka teiste valuutade kursimuutused. Ta usub, et intressid kerkivad, kuid mõõdukalt. Lausa nii mõõdukalt, et otseselt investeerimise seisukohalt sel tõusul mingit olulist mõju ei ole, kuigi pankade tegevuse seisukohalt on vähemalt Euroopas teatav mõju siiski tuntav.

„Investori jaoks on hajutamine endiselt olulisem kui katsed leida häid ideid, mille abil seninägematuid tulusid hankida.“

„Turu olukorda iseloomustab hästi see, et jaanuaris tundus ühe nädala sees võimalik, et realiseerub halvim stsenaarium, Iraanist alguse saava maailmasõja teostumine, ning siis paar päeva hiljem saavutasid nii S&P kui ka Dow Jones all time high ja meeleolu oli peaaegu eufooriline. Kõik see juhtus kolme päeva jooksul. Ja kedagi ei näi sisuliselt huvitavat, mis ikkagi toimus,“ ütleb Wahlroos.

Sellised sündmused näitavad selgesti, et isegi niinimetatud rahulikus maailma- ja turusituatsioonis võib olukord hetkega muutuda. Seepärast on Wahlroosi nõuanne investoritele:

„Mõistlik, tasakaalustatud lähenemisviis on ainus õige lähenemisviis.“

Lagarde jätkab Draghi ettevaatlikult ekspansiivset rahapoliitikat

Euroopas on Saksamaa majandus jõuliselt pidurdumas, seda on näha näiteks automüügi järsust langusest. Euroopa Liidu seisukohalt halvendab olukorda asjaolu, et Saksamaa ei ole erand, sarnane olukord valitseb ka mitme teise suurriigi majanduses, näiteks Prantsusmaal ja Itaalias või laiemalt võttes kogu maailmajaos.

Uut lootust Euroopale ja eeskätt Euroopa Liidule toob Euroopa Keskpanga uue peadirektori valimine.

„Christine Lagarde on suurepärane oma valdkonna ekspert – olen väga rõõmus tema valituks osutumise üle. Kui ta tuleb Berliini, kuulatakse teda mitu korda tähelepanelikumalt kui Mario Draghit. Mitte seetõttu, et ta oleks parem majandusspetsialist või osavam Keskpanga juht. Kuid tema selja taga on Prantsusmaa poliitiline jõud ja lisaks sellele oskab ta suurepäraselt vajalikke võrgustikke luua,“ märgib Wahlroos.