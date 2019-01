„Kui sa vaatad, siis eks igal pool maailmas on praegu Xanax populaarne ja teemas. Ma arvan, Eestisse pole see veel tegelikult korralikult jõudnudki,“ räägib 17aastane gümnasist Arno Tallinnast. Kohtume ühes pealinna klubis, kuhu siltide järgi pääsevad üksnes täisealised. Arno ei näe oma ea kohta eriti vana välja. Kuidas tal klubisse sisse saada õnnestus, ta täpsustada ei soovi. Turvameeste küüsi langemist ta aga ilmselgelt ei kartnud, leppisime kohtumispaiga kokku juba varem ja valiku tegi tema ise.

Arnoga on kaasas ka sõber. ­Bruno, samuti 17aastane. Poisid tunnevad teineteist juba põhikoolist peale, kuigi käivad nüüd eri koolides. „Eks me oleme ikka head sõbrad ja suht palju oleme koos.“ Mõlema noormehe ülakeha katavad sviitrid ning jalgu tennised. Brunol on seljas ka triiksärk.