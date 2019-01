SAVISAARE ABIL SÜNDIS TÜTAR

Liitlasriikide riiklikud raadiojaamad on lõpetanud kodanikke ruineerivad ja mingilgi määral sõjaga, kõrbega, põõsastega vms seotud laulukeste edastamise eetrisse. Näiteks ei kostu enam raadionuppu kruttides Frankie Goes to Hollywoodi lugu „WAR“, Queeni „Another One Bites The Dust“, John Lennoni „Merry Christmas, War Is Over“. Sõduril ei tohi olla tapatalgude juures mingeid eksistentsiaalseid piinu. Keelatute hulka on sattunud ka diskohitt „Boom, Band-Bang“, armastuslauluke „Your Footsteps in the Sand“ ja piibliteemaline „Burning Bush“. KÕRBE SAHISTAJA

„Napakymppi“ on teatavasti Soome pornoajakiri. Veebruarikuu esikaanel seisab teade, et tegemist on „suure Eesti pildinumbriga“. Üle 50 eestlannast kaunitari otsivad abikaasat! Praegu on nii, et suvaline Pekka, kes kodus üldse löögile ei pääse (kõnelemata kallite ilotüttöde ostmisest), sõidab üle lahe, liputab 50margast ning eesti kaunitarid on tema ees põlvili otseses mõttes. Juhtkiri ülteb, et suur osa neidudest on jäädvustatud videokassetile , mille nimi on „Eesti neiud“. Näitasime pilte ühele eksperdile, kes väitis, et ainult mõni neist piigadest on professionaal, teised otsivad tõepoolest abikaasat. Tõenäoliselt on neid ajendanud selleks nigelad olud, paljudel pole isegi telefoninumbrit lisada.