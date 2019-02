Vabariigi meheaastad

Viimasel ajal on tekkinud mõned märgid, mis viitavad mölluaja ja üleminekuaastate lõpule. Tundub, et aeg, mil Isamaa oli hädaohus, saab läbi ja rahvaesindajad hakkavad oma päid vaevama küsimustega, millest eksistents otseselt ära ei ripu. Eesti ühiskond siseneb stabiilsesse arengujärku, igatsema hakatakse korda ja kodanlikku heaolu. Nii näiteks on korraga tekkinud vajadus seadusandlikult ja üleriigiliselt reguleerida pornograafia levikut ja alkoholimüüki. Tubakareklaam juba suudetigi ära keelata.

Kalev Kesküla

Jörn Donner: „Eestist võiks teha kakskeelse!“

Euroraportöör, europarlamendi liige, soomerootsi kirjanik Jörn Donner kirjutab ühemeheraporti Euroopa Komisjonile ning seda hakkab arutama ka europarlamendi täiskogu. „Millised on teie halvimad muljed Eestist?“

„Mõnedel aladel võib kõnelda alaarengust. Küllap teate neid ise paremini: venekeelse vähemuse probleemid, õigussüsteem, avaliku teenistuse personaliprobleemid. Ja majanduslik põhi, tootmine, on siiski üsna nõrk. Põllumajandus on suremas. See teeb küll muret.Kõik kohad on täis odavat Euroopa Liidu kaupa. Näiteks Narvast ei saanud osta Eesti viina, ainult Absolut oli müügil. Mul on hea ettepanek, mida küll kunagi kuulda ei võeta: Eestist võiks teha kakskeelse riigi!“

Pühvel toob tulise aasta

„Praegune valitsus läheb erru. Tiit Madisson saab vabaks.“ Astroloog Igor Mang ennustab Eestile keerulist aastat.

Jackson Tallinna 20 miljoni eest

Meelelahutusärimees Lauri Laubre mängib riski piiril, tuues Michael Jacksoni Tallinna. Piletite müük laulupeoplatsile kavandatud suurkontserdi jaoks on elu ja surma küsimus. Eestis pole piletite eelmüügi harjumust, samas kui läänes ostetakse kontserdipileteid isegi aasta ette.

