Aastal 2040 pärineb enamik „lihast“ mujalt kui surnud loomadelt

Enamik lihast, mida inimesed aastal 2040 söövad, ei tule tapetud loomadelt. Just nii väidetakse juhtimiskonsultatsioonide firma AT Kearney aruandes, mille ennustuse kohaselt 60 protsenti lihast kasvatatakse kunstlikult või on tegelikult liha maitse ja välimusega taimsed tooted.

Ekspertide intervjuudel põhinev aruanne toob välja traditsioonilise lihatootmise ränga keskkonnamõju ning inimeste mure tööstuslikes farmides peetavate loomade heaolu pärast. „Suuremastaabiline tööstuslik karjapidamine on paljude inimeste meelest tarbetult julm,“ öeldakse aruandes. „Seoses uudsete taimepõhiste lihaasendajate ja liha kunstliku kasvatamise eelistega tavapärasel viisil toodetud liha ees on ainult aja küsimus, millal need saavutavad olulise turuosa.“

Traditsioonilises lihatööstuses kasvatatakse miljoneid loomi ning selle aastakäive ulatub 900 ­miljardi euroni. Kuid hiljutiste teadusuurin­gutega on selgelt välja toodud ka tohutu keskkonnamõju, alates kliimasoojenemist soodustavatest heitmetest ning lõpetades põllumaa laiendamise nimel toimuva looduslike elupaikade hävitamise ja veekogude saastamisega.