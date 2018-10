Päikeselise Miami kesklinna ehitasid rahakad kinnisvarategelased mõni aasta tagasi uhke linnaku nimega Design District. Arhitektuurselt silmapaistvasse ja luksusest pakatavasse keskusesse rajasid Dolce & Gabbana, ­Bvlgari, Cartier, Gucci, Givenchy ja ­kümned teised moeloojad oma seni kõige suurejoonelisemad butiigid. Siin saab rahakas miamilane või turist kümmelda kõrgmoes, luhvtitada oma krediitkaarti, nautida hõrke toiduelamusi ning moodsat kunsti.

Eskalaatoriga üles, ja siin, ühel rõdul paikneb Orianne Collinsi ehtesalong. Perenaine Collins on tuntud laulja Phil Collinsi endine naine ja praegune tüdruksõber (jah, lugesite õigesti). Tema butiigist – kuhu on soovitatav tulla broneeritud ajal – võib leida kaelakeesid ja sõrmuseid, mis maksavad tuhandeid dollareid. Neid on butiigis lahkesti nõus tutvustama siin töötav pärnakas Maili Nõmm(33), kunagine Miss Estonia 2003 ja tulevane sertifitseeritud ehtespetsialist.

Varem ohtralt pidutsenud, elu nautinud ja tiheda graafikuga modellitööd teinud Nõmm asus ehtebutiiki tööle pool aastat tagasi. Ta tunnistab, et tal sai senisest elukorraldusest villand ning ta tahtis stabiilsemat ja paiksemat elu. Ka modellitööl on tänaseks suures plaanis joon all.