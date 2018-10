Estonia Marie Hunt elab Ohio osariigis Youngstownis. Chicagost (kus parasjagu viibin) vaid mõni tund sõita. Tal on kraad raamatupidamises ja õenduses. Töötab kohalikus haiglas. Kirjadele Estonia Marie ei vasta. Telefonikõne katkestab kolmandast lausest. Ilmselt peab mind mingiks perverdiks. Ameeriklastel on tugev eelarvamus kõigi võõraste suhtes, olgu nad kui viisakad tahes.

Estonia Osborne on riigi teises otsas elav tumedanahaline turske mees. Ametilt logistik. Suure pere isa. Olen valmis veetma tunde lennukis ja autos, et jõuda tema kodulinna Rustonisse. Aga esimeses kahes telefonikõnes teatab mees, et on tööl ning järgmisele kolmele enam ei vasta. Kui siis kuuendal korral taas vastu võtab, on natuke tähelepanust meelitatud. Kuid kohtuda ei taha, ütleb, et on häbelik. Osborne räägib, et tema vanemad ei teadnud Eestist midagi. Panid talle lihtsalt nime, mis kõlas hästi. Nii hästi, et tema pani oma pojalegi nimeks Estonia!