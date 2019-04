Te olete nüüd juba paar kuud olnud Bolti (endine Taxify) finantsjuht. Millal võime oodata Bolti börsile minemist?

Ha-haa, minu ennustus on sama hea kui teie oma. Üldiselt aga on tehnoloogiafirmade puhul nii, et kohe, kui hakkad võtma investorite raha, hakkad mõtlema ka sellele, kuidas nad võiksid firmast väljuda. Börsile minek on üks võimalus.

Aga ootate Boltilt väga kiiret kasvu?

Jah, kui vaadata tagasi viimasele kahele aastale, siis on tegu olnud hüperkasvuga. Võib isegi öelda, et see on hetkel üks kõige kiiremini kasvavaid tehnoloogiaplatvorme maailmas. Sellise kasvu taustal on muidugi ka palju küsimusi, kuidas edu hoida ja kuidas edasi minna.