Kas te inimeste kohta andmeid ka kogute?

Individuaalselt me seda teha ei saa. Andmekaitsereeglite kohaselt ei tohi andmeid personaliseerida. Aga statistilisi analüüse saame teha ja peamegi tegema. Meil tehakse umbes 86% ostudest Säästukaardiga. Ehk me teame, kes, kus ja mida ostab.

Personaliseeritud reklaame nende andmete põhjal saadate?

Tõenäoliselt need hakkavad tulema! Kui sa käid Chrome’is, siis tulevad suunatud reklaamid seeläbi, et kuskil on mingi küpsis kirja pannud, mida sa tegid. Sellisel suunal me areneda plaanime.

Ehk siis varsti saavad kliendid pakkumisi nende ostuharjumusi analüüsivate programmide põhjal?

Kindlasti. Vähehaaval on meil seda ka juba tekkinud, aga keegi ei ole veel väga hästi õppinud seda kasutama. Peale Google’i ja Amazoni.

Coopis tehakse iga päev umbes 180 000 ostu. Aastas 64 miljonit. Andmeid on väga palju. Ja eriti edukalt me neid praegu kasutada ei oska. Kraabime üksnes pealispinda.