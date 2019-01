EE 30 | Sammud selja taga

Kas tõesti hakkavad minema?

Kaubahalli äritänava on ummistanud reipad vene keelt rääkivad inimesed, kes tahavad end välismaal töökoha saamiseks kirja panna. Nende arv on leegion. Iseseisvus on käes, äri käib ja poed on kaupa täis – on jäänud veel ainult venelastest lahti saada.