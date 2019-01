Kütust pole, süüa pole, põhiseadus valmis

Eesti postsotsialistlik ühiskond, kus suurimat omanikku – riiki – esindavate riigiametnike õigusi ja kohustusi pole kusagil täpselt kirja pandud ja neid, mis on, ei täideta, sest selleks puudub mehhanism, jätkab logisemist kuristiku poole. Kuni külm ja nälg pole oma tervendavat mõju avaldanud, pole vist ka suuremat lootust, et sotsiaalsest demagoogiast pimestatud rahvas asjast aru hakkaks saama. Rahval on poliitikast ja poliitikutest kõrini. /-/ Põhiseaduslik Assamblee, mida ülistavad need, kes siina kuuluvad ja neavad need, kes sinna ei sattunud, viskas vahetult enne jõule rahvale „arutamiseks“ oma kolme ja poole töö vilja.