„Sellel nädalal on minul ja kolleeg Jüri Kullamaal kahe peale 60 ­operatsiooni, just operatsiooni,“ ütleb ilukirurg doktor Pille Kirjanen Kotka erahaiglast. Suvine päevitus on maha koorunud, kortsud paistavad rohkem silma ja nüüd tuleb näod siledaks tõmmata. Teisalt, kuna rinnalõikusest taastumine nõuab mitu kuud, pannakse juba järgmisele suvele mõeldes naistele uusi rindu külge.

Mööda ei saa vaadata ka jõulukinkidest, mida naistele tehakse. „Isegi 24. detsembril on juhtunud, et mõni hädaline mees on telefoni otsas ja küsib, kas oleks võimalik, et vormistate veel täna ühe kinkekaardi,“ naerab Tallinna kesklinnas asuva Christinas Clinicu juhataja Brit-Carmen Norlan.

Eesti ilukirurgia maailmas ei ole kellelgi täpset statistikat, et saaks öelda, mida, kui palju ja kes teeb. Ühte ütlevad aga kõik: populaarseim protseduur on Botoxi süstimine ja populaarseim operatsioon on naiste rindade suurendamine.