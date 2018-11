Maailmas elab 1 miljon eestlast. See on vaid tuhandik protsenti kõigist inimestest, kes on meie planeedil kunagi elanud. Nende arvu hinnatakse sajale miljardile.

Ekspress on igal aastal andnud oma panuse Eesti mõjukamate väljaselgitamisse. Kahe aasta eest valisime välja Eesti kõige mõjukama looma, kelleks osutus harvesteriarmastajate hirmuunenägudest tuttav lendorav. Eelmisel aastal kaardistasime Eesti mõjutud. See oli üks nukker ja hale nimekiri – algas Taavi Rõivasega ja lõppes Jüri Ratasega.

Seekord on aeg aga ritta panna inimesed, kes on nii mõjukad, et neid ei takista Eesti elu muutmast isegi asjaolu, et neid enam meie seas polegi. Seni on nad teenimatult jäänud neist edetabeleist kõrvale!

Siit nad tulevad, Eesti mõjukamad surnud aastal 2018.