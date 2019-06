„Uuringutest on teada, et ka alkoholi tarbimise juures on hästi suur mõju sotsiaalsel normil - jälgime, mida teised meie ümber teevad, ja käitume ise ka selle järgi,” selgitab kampaania „Joome poole vähem“ eestvedaja Riina Raudne . „Sotsiaalsel normil on oma definitsioon: tegemist on kirjutamata kokkulepetega, mille täitmata jätmisel sekkuvad pealtnägijad, kes isegi asjasse ei puutu. Need normid on sotsiaalse kontrolli vorm, mis hoiab üleval sotsiaalset hüve, mida me kõik siin kultuurikeskkonnas kalliks peame. Inimesed tunnetavad alateadlikult, et neist üleastumine vähendaks kõigi ümberkaudsete heaolu.“

Oma jutu illustreerimiseks toob Raudne näite, kuidas lisaks riigi poolt ettekirjutatule on siseruumides suitsetamise vastu olemas ka sotsiaalne norm. „Kui keegi kohvikus hakkab sinu kõrval sigaretti suitsetama, siis me ei pea ootama, et tuleks politsei ja hakkaks seda normi rakendama. Mitu inimest tõuseks püsti ja ütleks, et siin ei tohi suitsetada. Enda kampaaniat paika pannes tajusime – ja uuringud seda ka kinnitasid –, et senised tervisekampaaniad olid keskendunud pigem kahjudest teavitamisele, aga sotsiaalset normi joogitarbimiskäitumise reguleerijana ei olnud piisavalt rõhutatud. Ja tööpõld on siin endiselt lai. “

Taustainfot kogudes leiti, et üks teguritest, mis soodustab Eestis üleliigset alkoholi tarbimist, on norm, mille kohaselt peetakse paljudes olukordades imelikuks just seda inimest, kes kaineks jääda otsustab. Eestis ja Põhjamaades on pigem nii, et pealtnägijad sekkuvad peo olukorras kaineks jääda soovija käitumisse pisikeste meeldetuletuste ja pilgetega. „Tähtis on mõista, et normid erinevad kultuuriti. Näiteks Vahemere maade elanikud on sealses kultuuriruumis üles kasvades omandanud teistsuguse sotsiaalse normi, et hoopis alkoholi mõjul purjus olemine ja oma väärikuse kaotamine on tabu. Inimesed joovad veini ja õlut küll sageli, kuid samal ajal on ka oma väärikuse hoidmine väga oluline. Uuringud on näidanud, et juba 14.–15. eluaastaks ollakse teadlik normist, et kui kambaga juues hakkab üks joojatest purju jääma ja tal tekib oht kaotada väärikus, võtab kogu grupp tervikuna vastutuse endale. Öeldakse diplomaatiliselt, et sulle rohkem ei anna. Samamoodi nagu meie sotsiaalne norm näeb ette, et me ei soovi, kui keegi meie kõrval kohvikus suitsetab, näeb Vahemere maade sotsiaalne norm ette, et nad ei taha, et keegi kaotaks purjuspäi väärikuse.“