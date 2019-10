Tänase kliimakriisi üks peamiseid tegureid on inimkonna poolt õhku paistav süsinik. Alates tööstusrevolutsiooni algusest on inimesed toonud maa alt välja kütuseid nagu kivisüsi, nafta või põlevkivi, mida põletades on atmosfääri pääsenud varem maapõues kinni olnud süsinik. Kas ja kuivõrd on süsiniku osakaalu vähendamine või vähemalt edasise suurenemise pidurdamine atmosfääris võimalik, on globaalse kliimapoliitika keskseid küsimusi.

Metsaraie on selles kontekstis põhjustanud palju vaidlusi. Ühelt poolt väidetakse, et lageraie järel vabaneb väga suur hulk metsa mulda ja puude juurtesse seotud süsinikku, mistõttu raiumine on kliimavaenulik tegevus. Teiselt poolt rõhutatakse, et rohkem seob süsinikku noor ja kiiresti kasvav mets, mistõttu majandamine on kliimasõbralik. Tegelikkuses sõltub kõik kasvukohast ja metsatüübist ning tõde selgub alles konkreetsete uuringute käigus.

Järgmisel kevadel - aasta peale lageraiet – on lepa vana känd ajanud ohtralt võsusid, millest sünnib uus metsapõlv. Foto: Jürgen Aosaar

Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli teadlaste koostöös ongi viimastel aastatel tehtud mitmeid metsade uuringuid, et saada selgust, kuidas majandamine mõjutab metsade süsinikuringet. Näiteks selle aasta alguses avaldas töörühm uuringu, mis näitas, et edukalt uuenenud noor männik muutus peale lageraiet süsinikneutraalseks oodatust kiiremini, juba 7 aastaga (Uri jt. 2019). Hiljuti avaldasime teadusajakirjas Scandinavian Journal of Forest Research artikli, mille keskseks küsimuseks oli, kuidas muutuvad lageraie järgselt süsinikuvood hall-lepikus.