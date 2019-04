Võhiku silmale paistab see kui lihtsalt mõnesentimeetrise auguga pealuu. Fantaasia paneb mõtlema püssikuulile, vibunoolele või mingile orgile, mis on läbistanud kolju tagant ülevalt paremalt (pange peopesa kõrva peale ja liigutage seda pisut tahapoole – auk jääb umbes keskmise sõrme tipu alla).

Aga tegemist pole tõendiga räigest vägivallast, vaid ülima täpsusega tehtud koljuoperatsioonist millalgi muinasaja lõpus või keskaja alguses. See on vanim Eestist leitud kolju, millel on näha jälge sellise meditsiiniprotseduuri tegemisest.