Pühadelaud maal. Maja on kapsalõhna täis, söögilaule tuuakse veel üks sült. Palutakse lauda. Meel on härras. Näeb taas kaugema kandi sugulasi. Ja umbes nanosekund enne mahaistumist meenub, miks on möödunud aasta sellest, kui sa viimati onu Harriga rääkisid. Sest ta on sots. Või ekreiit. Või orav. Või kesik.

Et tänavu inimestele rahu anda, arutasime need küsimused juba ära. Kutsusime lõunalauda neli Eesti poliitika jälgijat, kellest kolm kuuluvad ka parteidesse.

Eesti asju arutama sattusime restorani Villa Thai, kus menüü mõistagi idamaine. End liberaaliks pidav Hannes Hugo Urbla viskas nalja tüüpilise Aasia restorani menüü üle, kus on sada pearooga. End rahvuskonservatiiviks nimetav Knut Thor Kaur aga küsis pisut murelikult: kas midagi kodumaist menüüs ei pakutagi? Siis jõudis ta magustoitudeni.

„Vegan-šokolaadikook?!“ lasi Knut Thor kuuldavale ohke, millest eelarvamustega kõrvalseisja võinuks välja lugeda „tüüpilise ekreka“ vastumeelset leppimist globaalse trendiga.

Mis rändepakti arutelus valesti läks?

Madis: Oli maailmavaateline võimalus ära panna. Reinsalu ees müts maha: see, mida ta teeb, on minu arvates idiootsus, aga ta on väga tugevalt pildil. Kui mõelda ühele Isamaa poliitikule, tuleks silme ette Reinsalu, mitte erakonna esimees Seeder.

Ma ei kujuta ette, mida üldse mõeldi, et see asi nii hilja valitsusse lasti. Tänapäeval on ju teema, mis sisaldab sõna „migrant“, „pagulane“, „ränne“, kui pomm. Selle teema oleks võinud juba kevadel „ära koputada“ ja Isamaa poleks piuksugi teinud. Aga valitsus kinkis kandikul teema EKRE-le ja Isamaale.

Kea Kruuse (23, Keskerakond): Immigratsioon on rahvusvahelisel tasemel suur küsimus. Ka väga liberaalsetele poliitikutele saab ette heita, et ei selgitatud piisavalt, kuidas massiimmigratsiooni leevendatakse ja tõkestatakse. Erakonnad ütlesid, et on massiimmigratsiooni vastu, aga mis seis üldse on?

Knut Thor (19, EKRE): Reformierakond, kes enne valimisi on veelgi konservatiivsem kui muidu, otsustas hääletuse eel saalist lahkuda. Nad oleks pidanud seisukoha võtma.

Knut Thor: Valesti läks see, et asi läks isiklikuks ja piirati sõnavabadust. Vihjan Indrek Tarandi juhtumile. Ta tuli üritusele, kus ta võis olla. Sõna talle ei antud, mille peale ta läks seda võtma füüsiliselt. Selle peale teda togiti ja hiljem läks ta meedias ohvrit mängima, et ta sai peksa.

Meedia lajatab nüüd, et EKRE inimesed peksid teda. Tirija polnudki EKRE liige!

Kea: Mõlemad pooled käitusid valesti.

Madis: Tarand provotseeris.

Madis: Juhtunu oli äratuskell. Kui korraldad meeleavaldust ja emotsioone teadlikult üles kütad, peab ka emotsioone haldama. Ilmselgelt ei käitunud Tarand kõige viisakamalt. Videos nähtu, kui ta uuesti pikali lükati ja jalaga perse anti, ongi piir, kus korraldajad oleks pidanud emotsioone haldama.

Knut Thor: Seejuures turvafirma sekkus kohe.

Kas tellime nüüd vegan-šokolaadikooki?

Kõik: Võiks proovida küll! (muiates)

Eestis on üks kurb seadus, mis siiani oma rakendusakte ootab – kooseluseadus. Mida sellega teha?

Knut Thor: See pole inimtasandi küsimus, vaid muutub ideoloogiliseks. Toimub ühiskonna lõhestamine ja üksteise vastandamine.

Madis: Aga seda vastandumist tekitab praegusel juhul EKRE ja Isamaa pool. Võiksite ju kõva häälega öelda: meile see asi ei meeldi, aga saame aru, et ühiskondlikult on vaja õigused tagada. Vjso!

Mõne aasta pärast poleks ka enam paraade, ei saaks rääkida: „Näe, käivad oma roosade asjadega tänaval lehvitamas!“ See kaob ära, sest neil pole enam põhjust seda teha.