Et oleks rahu ja veidi päikest

Kas sa õppisid või said eile teada midagi huvitavat?

Positiivsete-negatiivsete tunnete kogemine ei sõltu riigi majanduslikust heaolust, selle vastuolu klassikaline näide on USA, kus materiaalse poole pealt läheb ­inimeste elu kogu aeg paremaks, ent stressitase on samal ajal liikunud ohtlikult punasesse (iga viies ameeriklane, s.t 22 protsenti inimestest, tundsid end väga vihasena), nagu ka viha ja muretsemise näidikud, mis on ­viimase kümne aasta kõrgeimal tasemel.