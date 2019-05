„Täiesti propagandistlikult hakatakse rääkima, et meil ei ole probleemi – meil ei ole ju pagulasi. On küll! Aga probleem on ennekõike nende inimestega, kes tulevad meile siia illegaalselt tööd tegema ja muul moel. Eelmisel aastal hinnanguliselt 22 000 inimest idapoolsetest riikidest. Küll renditööjõuna, küll illegaalse tööjõuna, küll sisserände igasuguste erandite ja vahendite abil. Järgmiseks aastaks ennustatakse, et see number võib olla juba 33 000. See on kindlasti probleem Eestile!“

Nii ütles vähem kui kuu tagasi EKRE esimees ja praegune siseminister Mart Helme.

Lendu tõusid need laused mehe suust kohe esimeses intervjuus pärast koalitsioonileppe avalikustamist. Maandunud ei ole aga tänaseni, vaid hõljuvad tumedate pilvedena Maarjamaa rahutute ettevõtjate kohal.

Mis tekitab ettevõtjates hirmu? Oma kogemustest võõrtööjõuga rääkisid Ekspressile eri valdkondades tegutsevate ettevõtete esindajad igast Eesti otsast. Küsisime neilt, mis juhtuks, kui võõrtööjõud keelataks. Ning teiseks, mis saaks siis, kui praegune renditööjõud asendataks välismaalt tagasi tulevate eestlastega, kellele makstaks Soome keskmist palka.