Aitäh, Urmas! Ma olen nii meelitatud. Laval on 61 kaunist tantsijat ja lilled saan ikka mina. Minu kohta on öeldud, tõsi küll, vahel sarkastiliselt, et küll mõned ikka oskavad elada. Iga päevaga üha rohkem ja rohkem tundub mulle, et see on tõsi.

Rauno Volmar