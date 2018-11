Geneetik Toomas Kivisild: Inimene ei pärine Aadamast ja Eevast

Sel nädalal toimuval inimgeneetika konverentsil esinev Toomas Kivisilla (49) avastus on valitud ajakirja Science poolt kümne olulisema teadusläbimurde hulka. Ta avastas, et eestlastel ja indialastel on ühine geen, mis aitab piima seedida. See tähendab, et kuskil ajaloos on meil olnud ühine eellane.