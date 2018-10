Umbes Viljandi-suuruses väikelinnas Pikesville’is (mis asub Marylandi osariigis, Washingtoni ja Baltimore’i lähistel) keerab bordoopunane Range Rover ühe tavalise kortermaja alla garaaži. Peagi ilmuvad sealt välja isa Robert, ema Grete, aastane Gloria turvahällis põõnamas ja elava loomuga perekoer Benny. Robertil on seljataga pikk profi­sportlase tööpäev: 10–12 tundi trenne, taktikaloenguid, jõusaalis rassimist ja muud. Naised (Grete ja Gloria) käisid tal just „tööl“ järel. Õhtutunnid veedetakse kodu kõrval mänguväljakul.

Eesti spordipiiga Grete Šadeiko (nüüd Griffin) ja Jaapanis Okinawa saarel USA sõjaväelaste peres sündinud ameerika jalgpalli äss Robert Griffin III tutvusid kolm aastat tagasi eriskummalisel moel.

Grete õppis ja treenis Floridas ning postitas ühel päeval oma Instagrami kontole lause, mis kõlas tõlkes umbes nii: „Kui praegu oma võitluses alla annad, siis mille nimel sa üldse pingutasid?“ See oli mõeldud motiveeriva tsitaadina, äkki kellelgi läheb vaja.

Robert, toonane Washington Redskinsi noor tähtründaja, sattus juhuslikult Grete Instagrami-lehele. Talle tundus, et blond kaunitar on ise masenduses ja lohutas võhivõõrast neidu. Soovitas hoida pea püsti, sest paremad ajad on alati ees.