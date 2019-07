Gümnaasiumilõpetajate seas oli üle 900 medalisti: "Medaliga lõpetamine ahvatles juba põhikoolis"

Tänavu anti 147 gümnaasiumi lõpetajatele välja kokku 916 medalit, neist 491 kuldset ja 425 hõbedast. Medalistide arv oli 80 võrra suurem kui eelmisel aastal. Ainuüksi Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumi lõpetajad teenisid kokku 55 medalit, mis tähendab, et keskmiselt oli igas lõpuklassis 11 medalisti. Kuldmedali saab gümnaasiumilõpetaja, kelle kõigi õppeainete kooliastme hinne on väga hea (5). Hõbemedali saab juhul, kui väga heade kõrval on üks või kaks head (4) hinnet.

Kuld- ja hõbemedalistid saavad väga hea õppimise eest riigilt vapiga medali, lisaks sellele otsustab iga linn või vald, kas ja mis suuruses rahalist toetust jagatakse. Näiteks meie intervjueeritavatest premeeris Viimsi vald kuldmedalisti 1000 euroga, Saku vald andis kuldmedali eest 300 eurot ja Raplas kaasnes medaliga 50-eurone kinkekaart. Viljandis ja Kuressaares aga medalistidele materiaalseid hüvesid ei jagatud.