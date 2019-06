Mängime poodi. Või pätti ja politseinikku. Peitust, kulli, kodu, keksu, mädamuna.

Mäng on väikese inimese töö, ­ütleb laulusalm. Seda tööd aga tänapäeva väike inimene eriti teha ei saa. Mitte sellepärast, et sõna „mängimine“ seostub põhiliselt arvutimängudega, vaid seetõttu, et mängimiseks ei jää aega. Lapse elu on sõimest alates tõhusalt ära korraldatud, päevaplaan tihedalt täis nagu peaministril, üks akadeemiline tegevus arendavam kui teine.

Perearstid on isekeskis arutanud, et peaks hakkama lapsevanematele retsepti väljastama: „Lapse vaimse ja füüsilise tervise huvides on nõutav mängimine, tulemuslikuks annuseks iga päev kaks tundi. Soovitatavalt õues.“

Ameerika lastearstide akadeemia (AAP) möödunudaastane aruanne ­sellist nõu arstidele annabki: rääkige lapse­vanematele, et mängimine on kasulik ja eriti kasulik on lapsele mängimine koos täiskasvanuga. Oma eakaaslastega (aga ka vanemate-vanavanematega) mängimine arendab sotsiaalseid ja emotsionaalseid oskusi, edenevad nii keel kui ka käitumine, kirjutab AAP. Mängides õpib laps ka riskide võtmist ja eksperimenteerimist.

Mängimine kui tegevus saab olla rangelt vabatahtlik ning spontaanne ja sel pole mingeid mõõdetavaid eesmärke, see on puhas loominguline protsess, flow. Üks kuulsamaid mängimist käsitlevaid esseesid ­pärineb kultuuriteoreetik Johan ­Huizinga sulest – „Mängiv inimene (homo ludens)“. Kuid tema räägib rohkem inimkultuurist, mis tekib ja areneb mängus, kus „mängib“ kaasa midagi, mis ületab vahetu elusäilitamistungi piirid ja annab tegevusele mõtte. Huizinga arutleb: „Miks kilkab imik lõbust, miks jookseb mängija oma kires end hingetuks, miks ajab võistlus tuhandepäise rahvahulga hulluks? Ükski bioloogiline analüüs ei seleta mängu intensiivsust. Ja ometi, selles intensiivsuses, selles hullutamisvõimes, on mängu olemus, tema kvaliteet.“