INTERAKTIIVNE KAART | Paljastatud! Esimene detailne Süvariigi kaart, mida peavoolulimukad Sinu eest varjata tahaksid!

Libe ja lögane peavoolumeedia on aastaid varjanud rahva eest Tõde. Ja Tõde kõlab teadupärast nii: „Süvariik on eriteenistused, mis töötavad Euroopa Komisjoni huvides“ ja nad teevad seda „oma inimeste paigutamisega ajakirjandusse, ministeeriumidesse, ametkondadesse ja kõikidesse muudesse ühiskondlikku elu mõjutavatesse struktuuridesse.“ (Eesti Vabariigi siseminister Mart Helme). See, et ennast Eesti presidendiks nimetav Brüsseli marionett ja teised limukad seda eitavad, on lihtsalt kurb. Ekspress parandab ajaloolise vea ja avaldab esimese detailse Süvariigi kaardi.