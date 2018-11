Käesoleva aasta 28. oktoobril siseneb Saudi Araabia üks mõjuvõimsamaid inimesi, ajakirjanik Jamal Khashoggi (59) oma kodumaa konsulaati Istanbulis. Eesmärk: ajada korda abiellumiseks vajalik paberimajandus. Khashoggi süda tuksub neil päevil türklanna Hatice Cengizile (38), kellest peab saama tema neljas abikaasa.

Khashoggi kolmas igavese armastuse liit lõppes alles hiljuti ning eksnaine elab endiselt Saudi Araabias. Uue abielu sõlmimiseks on tarvis tõestada, et ta on tõepoolest lahutatud. Konsulaadist lubatakse, et vajalik paber saabub nelja päevaga, siis peaks Khashoggi sellele järele tulema.

Jamal Khashoggi nõbu ­Adnan Khashoggi oli rahvusvahelise haardega relvaärimees, kelle varandus küündis 1980ndatel nelja miljardi USA dollarini. Oma elustiili peale kulutas ta iga päev veerand miljonit dollarit.

Uuemal ajal Washington Posti ajakirjanikuna tegutsenud Jamal Khashoggi omas muuhulgas aastakümneid isiklikke suhteid Osama bin Ladeniga, kellega ta tegi mitu eksklusiivset intervjuud. Internetist leiab ka pilte, kus Khashoggi koos džihadistidega raketiheitjatel poseerib.